Assista aos destaques completos do vídeo da luta de Bobby Green x Grant Dawson do confronto da luta principal no UFC Vegas 80 no sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Dawson x Green aconteceu no dia 7 de outubro no UFC APEX em Las Vegas, Nev. Grant Dawson (20-2-1) e Bobby Green (31-14-1, 1 no-contest) se enfrentaram no evento principal choque. A luta foi ao ar ao vivo pela ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Dawson vs. Green, confira o blog ao vivo do MMA Fighting abaixo.

Rodada 1

Keith Peterson, seu árbitro para este evento principal. Green imediatamente ocupa o centro da gaiola, com as mãos na altura dos quadris.

Green desliza com precisão com a mão esquerda do nada e Dawson se machuca MUITO. Um paciente, Green, leva seu tempo acompanhando, pois parece que Dawson está atordoado no tatame. Ele segue com golpes no solo e Peterson tem que acenar.

Que chateação!