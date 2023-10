Destaques completos do vídeo da luta de Canelo Alvarez x Jermell Charlo

Assista ao vídeo completo da luta de Canelo Alvarez x Jermell Charlo com destaques completos do vídeo da luta da luta pelo título do campeonato dos super-médios, cortesia de vários meios de comunicação.

Alvarez x Charlo aconteceu em 30 de setembro na T-Mobile Arena em Las Vegas. Canelo Alvarez (59-2-2) e Jermell Charlo (35-1-1) competiram na luta principal. Em jogo na competição principal estavam os títulos dos super-médios IBF, WBA, WBC e WBO de Alvarez.

A luta foi ao ar ao vivo no Showtime e na FITE TV.

Veja mais destaques em vídeo abaixo.