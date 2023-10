Destaques completos do vídeo da luta de Tyson Fury x Francis Ngannou

Assista aos destaques completos do vídeo da luta Tyson Fury x Francis Ngannou do confronto do evento principal na tarde de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Fury vs. Ngannou aconteceu em 28 de outubro na Freedom Arena em Riade, Arábia Saudita. Tyson Fury (34-0-1) e Francis Ngannou (0-1) se enfrentaram no confronto da luta principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN e ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Fury vs. Ngannou, confira o blog ao vivo de Alexander K. Lee do MMA Fighting.

Rodada 1: Fury simplesmente caminha até Ngannou e o acerta com a mão direita. Mais uma pontuação certa para Fury, ele está fazendo Ngannou lutar do centro do ringue. Fury dá um soco no corpo. Ngannou demorando para descobrir as coisas. Há um direito ao corpo por Ngannou. Ele golpeia o corpo de Fury. Eles trocam golpes corporais. Belo direito no corpo para Ngannou. A mão direita de Fury passa e Ngannou sentiu isso. Ngannou balança forte, mas não pousa. Fury atinge Ngannou com um soco.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury.

2 ª rodada: Ngannou inicia o round com um soco no corpo. Ele está avançando cautelosamente. Muitos movimentos de cabeça de Fury antes de ele atacar e marcar com a esquerda. Isso resta das terras de Fury novamente enquanto Ngannou o persegue. Pontuação de Jabs from Fury, mas Ngannou apenas passa por eles. Ngannou com um uppercut curto que acertou pelo menos parcialmente. A fúria vai de cabeça para baixo. A fúria volta ao corpo. Fury se aproxima e empurra Ngannou para o canto. Mais luta atrevida de Fury antes do round terminar, talvez trabalhando para cansar Ngannou.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 20-18 Fúria.

Rodada 3: Fúria usando fintas para manter Ngannou desequilibrado. Ngannou não morde e acerta uma mão esquerda limpa enquanto Fury circula para longe. Outra esquerda pega Fury. Ngannou dispara alguns golpes altos em seu oponente mais alto. Fury volta ao golpe para incomodar Ngannou. Fury inicia outro clinch. Ngannou evita outro clinch com um golpe de direita que tira Fury de cima dele. Mão esquerda por cima de Ngannou e Fury bate no tatame! Isso é um golpe limpo. Ei, ei, ei… A fúria voltou, mas esse foi o ponto de exclamação em uma rodada que Ngannou já estava vencendo.

MMA Fighting marca o round 10-8, Ngannou. No geral, 28-28.

Rodada 4: Ngannou acerta a direita. Ele marcou com os chutes maiores. Fury solta a mão esquerda. Ngannou está ali com ele. Alguns golpes de Fury retardam a ação. Ele lança algumas esquerdas, mas a defesa de Ngannou parece boa. A mão direita de Fury bate na lateral da cabeça de Ngannou. Há um 1-2 de Fury. Outro combo rápido atinge Ngannou. Fury lutou neste, mas Ngannou está nele. Ele conseguirá aguentar mais seis rounds difíceis com o campeão de boxe?

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 38-37 Fúria.

Rodada 5: Ngannou conecta no início da rodada. Fury triplica com a mão esquerda e marca pontos. Ngannou desequilibra-se ao disparar um feno selvagem. Ngannou marca o corpo. Fury avança com a mão direita, eles se fecham. Reinicie e Fury parece estar trabalhando para manter distância agora. Ngannou erra por cima, Fury contra-ataca com um tiro no corpo e outro clinch. Uppercut de Fury simplesmente erra. Fury dá um soco no rosto de Ngannou. Mão direita por Fury. Pot baleado por Fury, ele parece ter descoberto Ngannou.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 48-46 Fúria.

Rodada 6: Ngannou balança forte, mas Fury mantém o ex-campeão do UFC na ponta da mão esquerda longa. Fúria alimentando Ngannou com uma dieta constante de golpes. Ele está lançando contra-ataques ocasionais enquanto circula com Ngannou o seguindo. Mais golpes de Fury, Ngannou não tem uma resposta no momento.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 58-55 Fúria.

Rodada 7: Fury continua a circular, mas desta vez Ngannou acerta com a mão direita. Agora os dois estão circulando enquanto Fury dá as patas com seu jab, a aparência mudou um pouco, Ngannou consegue entrar com um direto de esquerda. Fury quer conquistar, mas Ngannou o apoia com um soco por dentro. Mão direita rápida de Fury. Ele tropeça e quase inadvertidamente acerta uma perna dupla em Ngannou. Luta divertida, embora um pouco desleixada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Ngannou. No geral, 67-65.

Rodada 8: Fury permanecendo ocupado com o golpe. Ele tenta seguir pela direita, mas Ngannou entra para fechar. Há aquele ataque direto de Fury novamente. Ngannou com algumas esquerdas retas de aparência assustadora. Bela combinação de três socos de Fury que termina com um tiro no corpo. Uppercut por Fury, ele está se movendo muito, mas agora Ngannou acerta um combo de três socos de sua autoria. Fury bate à direita. Ngannou solta as mãos enquanto Fury tenta descê-lo. Nenhum dos lutadores parece particularmente renovado. Se o cardio é um problema para Ngannou, pode ser para Fury também. Fúria agressiva, mas ineficaz para fechar o round.

MMA Fighting marca o round 10-9, Ngannou. No geral, 76-75.

Rodada 9: Dois bons socos desferidos por Ngannou enquanto Fury avança. Fury dispara uma série de golpes e segue com a direita, mas o poder de esquerda de Ngannou o faz hesitar. Olhando para a direita por Ngannou. Ambos os homens estão demorando, esta rodada é crucial. A fúria atinge o corpo. Ele acerta um trio de socos enquanto Ngannou o persegue. Golpe de Fury. Não houve muita coisa de Ngannou nessa rodada. Economizando para um grande final?

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 86-84 Fúria.

Rodada 10: Ngannou volta ao centro do ringue, o que é tenso. Ngannou lança um gancho de esquerda assustador que Fury evita. Fury dá um tapa no queixo dele com um soco. Ngannou vai até o corpo. Ritmo mais lento neste, como no Round 9. Eles trocam socos de longe, nada acertando com muito impacto. Bom golpe de Fury. Pontuações de gancho de esquerda para Fury. Furioso com um uppercut no clinche, Ngannou responde de direita. Fury abaixa as mãos incitando Ngannou a entrar, mas vamos longe depois de mais uma troca de socos. Esforço incrível de Ngannou, mas foi suficiente?

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 96-93 Fúria.