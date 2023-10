Assista aos destaques completos do vídeo da luta KSI x Tommy Fury do confronto do evento principal na tarde de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

KSI vs. Fury aconteceu em 14 de outubro na AO Arena em Manchester, Inglaterra. KSI (3-2) e Tommy Fury (10-0) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN, ESPN+ e PPV.com.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Rd6: Rodada final. Tommy ganhou isso. mas vamos ver o que pensam os juízes ingleses. Decepcionado com Tommy. Como está a fúria do seu irmão Tyson e você passa os 6 rounds com um Youtuber? Vamos lá cara.. #KSIFury pic.twitter.com/FOGpSSdRBU – Fã de Luta (@_fightfan) 14 de outubro de 2023

Rd4: Tommy está começando a vesti-lo. Ksi está se esforçando ao máximo para acertar um figurão. Você não vai pegar Tommy assim. Ele é um boxeador de verdade, não um tubérculo. ksi parece cansado..

Fúria 10-9 #KSIFury pic.twitter.com/dqx9DLeua0 – Fã de Luta (@_fightfan) 14 de outubro de 2023

Para saber mais sobre KSI vs. Fury, confira o blog ao vivo de Jed Meshew do MMA Fighting.

Pré-luta: Bem, aquele co-evento principal foi basicamente exatamente o que todos pensávamos que seria. Dillon Danis não sabe boxear, ele sabia disso, e sempre iria trollar da maneira mais irritante possível. Se Deus quiser, este será o último Dillon Danis em nossas vidas.

Agora, porém, chegamos ao evento principal e ao que pode ser um confronto ainda menos competitivo. Fúria de Tommy deve baque KSI. Mas ele vai?

Caminhadas: Uau, não há brincadeiras aqui. Estamos indo direto para o evento principal enquanto Fury caminha até o ringue ao som sedoso de “Wonderwall” do Oasis. Ele está com uma túnica preta com “Fury” estampado na frente em letras vermelhas agressivas e com um capuz forrado de vermelho. Espere, ele está apenas andando nos bastidores. Agora Michael Buffer aparece para anunciá-lo, e Fury sai, “Thriller” de Michael Jackson. Banger certificado. Ele é todo sorrisos e dança até o ringue.

Agora KSI faz sua caminhada. Ele está em um Lamborghini. Não tenho ideia do que é essa música, presumo que seja dele. Ele sai do Lambo e está com um traje verde vibrante, com KSI estampado no lado esquerdo de seu manto, em verde sobre fundo preto. Agora um ato musical está se juntando a ele. O palco está cheio de fumaça. Ele está criando uma vibração, isso é certo. E ele está com sua cara de malvado. Cortando uma figura muito diferente de Fury.

Também vale a pena notar que a KSI está usando o protetor bucal mais caro do mundo, custando US$ 40.000. Diamante em abundância nele. Não tenho certeza se diamantes e socos na boca combinam, mas acho que veremos.

Os dois homens estão agora no ringue, então estamos quase na hora do show.

Hinos Nacionais e anúncios: Em contraste com o co-evento principal, o público de Manchester está participando de “God Save the King”, cantando junto com ela. Huzzah pela monarquia!

Michael Buffer começa a trabalhar e esse público está muito preparado para isso. Eles não estão aqui por causa do Sr. Thomas Fury, mas isso era de se esperar. Ele provavelmente deixará todos tristes em alguns momentos. Por enquanto, porém, eles são alvoroçados pela KSI. As instruções finais são padrão. Olhar intenso para baixo. O árbitro os faz tocar nas luvas e é hora de ir.

Rodada 1: Ambos estão em ataques ortodoxos e de Fúria bem no centro do ringue. KSI com as mãos para baixo, saltando e se movendo e conseguimos um clinche cedo. Está ficando difícil por dentro quando o árbitro quebra. De volta ao clinche e é uma briga desde o início. Toda agressão. De volta ao intervalo e KSI acerta uma bela mão direita! Fury comeu bem, mas KSI pousou com certeza. E ele parece ser mais rápido.

KSI está ficando muito imprudente lá. Fury agora corta o ringue, mas sem golpes. Ele está cortando o ringue para brigar. KSI está seguro lá dentro por enquanto. Outro clinch e a luta interna fica feia quando Fury acerta um tiro na nuca que faz o árbitro interromper a ação. KSI esfrega a cabeça, sem sentir e está se sacudindo no canto. Nenhum ponto é tomado e a ação é retomada.

KSI saltando como Michael ‘Venom’ Page lá e Fury está apenas ficando de lado e brigando. KSI disposta a atendê-lo. Ele está balançando descontroladamente no espaço e faltando 30 segundos para o fim, Fury agora finalmente pode estar se acalmando. Ele está intervindo com ganchos mais curtos. Mas KSI acerta um bom golpe no corpo pouco antes do gongo soar.

MMA Fighting marca o round 10-9 KSI.

2 ª rodada: Parece improvável que KSI consiga continuar lutando assim por mais de um ou dois rounds. É tudo explosão e confiança imprudente. A fúria precisa se instalar.

E ele entra nesta rodada mostrando fintas. KSI balança a mão direita e Fury imediatamente o pega com a sua. Se ele chegar ao boxe, isso pode ser ruim para KSI rapidamente. KSI almoçando com seu jab. Outro clinch e Fury acerta novamente na nuca e desta vez o árbitro marca um ponto. É uma falta bastante óbvia. Coisas de novato.

De volta ao espaço e KSI acerta uma mão direita feia! Fury o come, mas KSI lança calor. Fury cortando o ringue e tentando dar o golpe agora. Ele está lutando muito mal. Ele só quer desfazer-se, em vez de encaixotar. KSI ainda se movendo e a cada clinch, Fury o segura, tentando drená-lo.

KSI está preparado para o jab. Fury está acertando 0 por cento deles e então há um clinche e um boxe sujo. Outro aviso para Fury. KSI acerta uma boa mão direita no espaço. Explode nele, mas Fury o pega quando a rodada termina.

MMA Fighting pontua o round 10-8 KSI, 20-17 KSI no geral.

Rodada 3: O corner de Fury precisa dizer a ele para ficar esperto. Ele não é talentoso o suficiente para lutar contra esse idiota e escapar impune.

Antes da rodada, o árbitro fala com os dois sobre as travessuras. Fury ainda avançando, KSI desacelerando um pouco. Saltando, mas cada vez menos explosões. Fúria aproveitando ao máximo as lutas internas agora que o KSI começa a desaparecer. Fury está sendo grande e físico agora. KSI está cara a cara com ele desta forma, mas esta é a rodada mais lenta.

Fury acerta uma bela mão direita enquanto KSI ataca de forma imprudente. A KSI agora busca ativamente clinches e esse tipo de estilo desajeitado. Fury consegue um grande retorno ao espaço! KSI recua antes do gongo tocar, mas esse foi o seu melhor soco da noite.

MMA Fighting marca o round 10-9 Fury, 29-27 KSI geral.

Rodada 4: Fury acerta um bom golpe logo no início. KSI imediatamente em um clinch. Ele está optando pela estratégia de contenção e esperando que a atividade lhe dê rondas. O árbitro está sendo mais agressivo em separar isso agora, já que o escanteio de Fury pede jabs.

A multidão começa a gritar “Tommy” à medida que conseguimos mais rebatidas. Tantos clichês. KSI agora está se esquivando e conquistando cada tiro. Fury acerta um soco e uma direita. KSI está ficando sem ideias e Fury parece novo. KSI tentando acertar alguns tiros lá dentro, mas é tudo “meh.

Esta rodada foi 80% decisiva. Fury acerta um bom 1-2 quando KSI erra um míssil da mão direita. KSI parece muito cansado, mas acerta sua própria mão direita antes de um clinche. Outro clichê após o rompimento. Clinches a cada dois segundos.

MMA Fighting marca o round 10-9 Fury, 38-37 KSI geral.

Rodada 5: KSI sai com alguma energia nesta rodada e um clinche e ele está balançando de forma imprudente aqui e acerta uma boa mão direita. De volta ao espaço e Fury acerta um tiro. KSI tentando dar vida às pernas. A fúria diminuiu um pouco, mas ele está achando a mão direita um pouco melhor. Ainda não consigo receber o jab. KSI se esquivando de cada um deles e conquistando.

Mais conquista. É assim que acontecem as lutas de boxe ruins. Nenhum dos dois tem as ferramentas para evitar essas disputas e por isso são lutas internas feias. Nenhum dos dois pousou muito nisso. E estou falando sério quando digo que eles estão conquistando a cada cinco segundos. O primeiro soco de cada troca à distância apenas leva ao clinch.

Fury tentando dar o golpe, mas ainda não consegue. KSI tentando atacar por dentro, mas Fury é muito físico. E Fury quase erra um gancho de esquerda malvado no espaço pouco antes do sino.

MMA Fighting marca o round 10-9 Fury, empate 47-47 no geral.

Rodada 6: Quem vencer este round vence a luta. No entanto, KSI pode estar em vantagem. A última rodada foi apertada.

E o que você sabe, mais conquista. KSI salta e continua agarrando enquanto Fury avança. Fury acerta um gancho de direita no próximo clinche. Ficamos aqui, pausamos e repetimos.

Fury acerta outra mão direita. Ele finalmente está começando a achar isso exagerado conforme KSI vira. Mas as conquistas continuam chegando. Fury realmente acelera o ritmo aqui. Mas agora ele inicia um clinch. Apenas um trabalho feio de ambos os homens aqui faltando 1 minuto.

KSI em sua bicicleta, Fury tentando trabalhar atrás de um soco. Clicar. Tantos clichês. Fury acerta a mão direita enquanto KSI avança. Último suspiro de ambos os homens. Reúna-se para ganhar.

E Fury acerta um gancho de direita enquanto KSI se abaixa. Clinch e lutas internas para encerrar a luta.

MMA Fighting marca o round 10-9 Fury, 57-56 Fury no geral.

DECISÃO OFICIAL: Tommy Fury derrotou. KSI por decisão majoritária (57-56, 57-56, 57-57).

Pós-luta: KSI está claramente infeliz e pode ser visto murmurando “touros***”. Logan Paul também não acredita. Foi uma luta acirrada, mas obviamente eles acharam que a dedução de pontos foi grande para eles. Em última análise, isso não importava.