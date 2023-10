Assista aos destaques completos do vídeo da luta Logan Paul x Dillon Danis do confronto do evento principal na tarde de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Paul x Danis aconteceu em 14 de outubro na AO Arena em Manchester, Inglaterra. Logan Paul (1-1) e Dillon Danis (0-1) se enfrentaram no confronto da luta principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN, ESPN+ e PPV.com.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Pré-luta: Então, isso provavelmente vai ser uma loucura. Francamente, estou um pouco surpreso que isso esteja realmente acontecendo e ficarei muito surpreso se não houver travessuras. Meu melhor palpite é que Paul começa a vencer pelo fato de ser do tamanho de um prédio, e então Danis pega uma guilhotina e é desqualificado. Mas vamos ver.

Greves: Michael Buffer faz os anúncios e Logan Paul é o primeiro a caminhar até o ringue. Ele tem “Many Men” de 50 Cent e um manto bastante padrão. Seu irmão Jake está saindo com ele e, honestamente, esta é uma paralisação bastante moderada.

Dillon Danis está aqui e está caminhando. Ele é todo sorrisos, com um manto aberto e uma estampa de leopardo. Ele certamente parece confiante. Talvez ele saiba algo que todos nós não sabemos.

A multidão vaia ruidosamente enquanto o hino nacional dos Estados Unidos é cantado em homenagem aos dois lutadores. Parece que o Manchester ainda não superou essa derrota em particular. Mas é quase hora do jogo.

Rodada 1: No confronto pré-luta, Paul diz a Danis “Eu te perdôo”. Os comentários especulam que isso o ajudará a evitar brigas emocionais. Talvez seja. É meio estranho. E Danis está conversando mal com ele. Sem toque de luva. Vamos fazer barulho.

Paul sai em ortodoxo, Danis em canhoto e Danis imediatamente fica com guarda completa, mãos para cima. Paul dando um soco para começar. Danis tenta aglomerar Paul e imediatamente fica um pouco sujo por dentro. Danis vai tentar resolver isso de uma forma importante. Ref intervém para quebrar um clinch.

Paul ainda lança o jab à distância, seguindo com a mão direita periodicamente. Danis não fez muito. Ele está apenas se aglomerando e encobrindo. Paul dá um soco no corpo e sobe. Trabalho combinado e aterra um bom direito ao corpo. Com as mãos de Danis levantadas, é um alvo fácil.

Danis agora tentando se envolver faltando 1 minuto para o final. Dentro e violência. Paul, sem pressa, dá um soco no corpo, bem em cima, que passa. Danis simplesmente não está fazendo muito. Não tenho certeza de qual é seu plano, mas sem ofender não é uma maneira fácil de vencer uma luta de boxe, já que Paul acerta uma boa mão direita antes do gongo soar.

MMA Fighting marca o round 10-9 Paul.

2 ª rodada: Danis volta aos negócios na segunda rodada. Mãos para cima, tentando uma estratégia completa de corda e droga. Ele está falando muito. Paul apenas tocando-o à distância. Seu escanteio quer que ele diminua o ritmo e ele está levando isso a sério nesta rodada. Golpes fáceis no corpo. E mãos direitas. O corpo está tão aberto.

Danis sorrindo, sendo uma peste ali dentro e cortando o anel. Ainda sem socos. Ele está apenas sendo um chato e tentando fazer Paul se dar um soco. Paul ainda não mordeu, mas continua pousando de forma consistente. Danis acerta a mão direita, talvez a primeira na luta, e continua falando. Ele simplesmente não cala a boca.

Paul intervém e consegue um 1-2. Muito medido por ele agora. Paul acerta uma grande mão direita que faz Danis recuar! E agora Paul está balançando descontroladamente! Isso é o que Danis quer! Paul está batendo martelos lá, mas Danis está encobrindo e parece estar bem. Paul desperdiçou muita energia no final da rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9 Paul, 20-18 Paul no geral.

Rodada 3: Paul está andando de um lado para o outro. Ele está agressivo agora. Ele acertou alguns bons golpes no corpo durante aquela grande agitação, mas precisa de mais disso e menos socos nos braços.

Danis ainda está encobrindo. Ele ainda não está fazendo nada. Paul sendo mais comedido aqui, escolhendo seus golpes. E como Danis não faz nada, ele está bem. Paul claramente está desacelerando nesta rodada. A ação desacelerou para um rastreamento. Danis não consegue encontrar ofensa. E então ele rola de costas, convidando Paul para sua guarda. Vaia.

O árbitro faz com que ele se levante e avisa sobre aquela bobagem. Mas é tudo que o Danis tem, porque ele certamente não tem boxe. Paul se movimentando, acertando um soco de vez em quando e com a mão direita. Danis brincando, agindo como se Paul não pudesse lutar, mas tipo, ele não está fazendo nada. Este é o pior tipo de trollagem.

MMA Fighting marca o round 10-9 Paul, 30-27 Paul no geral.

Rodada 4: Quarta rodada e espero que seja quando Danis possa pelo menos tentar o ataque. E ele começa exatamente com isso, lançando algumas mãos direitas que entram. Paul parece fresco o suficiente e dá um soco que faz Danis recuar. Eles começam a conversar e a multidão começa a vaiar.

Paul agora está esperando Danis lançar para poder contra-atacar, mas estamos apenas tendo uma disputa de encarar. Paul ocasionalmente abre com um jab ou 1-2, mas o volume é baixo. Danis claramente não tem ideia de como boxear. Ele pode cortar o ringue, mas não pode gerar ofensa. E Paul continua tocando nele.

Essa luta é ruim, por qualquer padrão que você queira aplicar. Paul abre com uma boa agitação para encerrar o round e Danis dá uma chave de braço e não solta por alguns segundos depois que o sino toca, embora ele o faça eventualmente.

MMA Fighting marca o round 10-9 Paul, 40-36 Paul no geral.

Rodada 5: Paul toma o centro imediatamente nesta rodada e acerta um combo que leva Danis para o canto onde ele começa a balançar. Não de forma selvagem desta vez, escolhendo seus tiros, e ele está pousando. Danis finalmente consegue escapar das cordas, mas ele está claramente lutando apenas para chegar ao sino final neste momento.

Paul volta para o centro e mostra um pouco os barcos. Danis permite que isso aconteça.

Danis agora pelo menos tenta avançar novamente, mas não consegue acertar nada. Paul continua acertando-o com 1-2s. Paul começando a se sentir um pouco. Ele está viajando. Danis está começando a ficar um pouco mais imprudente agora e Paul o marca por isso. Danis ainda fala, mas não soca o suficiente. Paul acerta um gancho e depois uma sequência que faz Danis recuar.

Em quatro rounds, Danis acertou 9 socos. Ele talvez tenha adicionado 5 naquela rodada. Sim.

MMA Fighting marca o round 10-9 Paul, 50-45 Paul no geral.

Rodada 6: Rodada final. Danis tentará? Paul irá para o final? Quem pode dizer?

Paul sai com alguma vitalidade em seu passo! Ele sabe que esta é a rodada final, então ele está colocando sal em seus golpes agora e acerta um combo em Danis. Danis ainda está se escondendo e falando, mas agora está recuando em tempo integral. Paul continua rasgando o corpo, então Danis vai se sentir mal amanhã.

Danis está se afastando e Paul está com as mãos abaixadas, zombando dele, fazendo o que ele quer. E Danis atira uma perna dupla. Direcione uma perna dupla. Paul, para seu crédito, permaneceu de pé (em parte porque era um verdadeiro lixo de perna dupla). O árbitro intervém e avisa o Danis e acho que tira um ponto.

A multidão está gritando “Logan” faltando um minuto e ele está sentado em cima de tudo. Ele tem olhos ameaçadores enquanto tenta encontrar um lugar para sua mão direita, mas Danis está mantendo a guarda alta. Paul leva Danis para o canto, mas Danis está apenas encobrindo, fugindo.

E com a luta quase acabada, Danis finalmente consegue. Ele agarra um clinch e pula uma guilhotina. Paul sai e dá um soco na cabeça de Danis enquanto ele estava na tela. Ref tenta entrar e Paul se afasta, mas Danis se levanta e corre atrás de Paul. A segurança intervém e Danis está tentando lutar contra a segurança para chegar até Paul. Este foi o resultado mais esperado possível, mas caramba, ainda é deprimente de ver.

O caos ainda reina agora. Não tenho certeza se a luta terminou oficialmente ou se é uma desclassificação, mas acabou, isso é certo.