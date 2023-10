Destino Penedo participa da 50° edição da ABAV Expo, no Rio de Janeiro

Feira recebeu mais de 40 mil visitantes; Evento é considerado o maior do segmento do turismo da América Latina e aconteceu entre 27 e 29 de setembro

Mais uma vez, o Destino Penedo vem marcando presença e fazendo seu nome nos principais eventos de turismo. Desta vez, o município teve uma grande e importante participação na 50ª edição da ABAV Expo, uma das principais feiras do segmento da América Latina, realizada este ano no Rio de Janeiro nos dias 27, 28 e 29 de setembro.

Durante os três dias de feira, a ABAV Expo recebeu mais de 40 mil visitantes, o que superou as expectativas de todos os organizadores. Além de conhecer cada destino exposto, os participantes fizeram networking com empresários do setor turístico e representantes das principais operadoras e agências de viagem, além de empresas dos mais variados segmentos, como companhias aéreas, cruzeiros, atrações e hospedagens.

Quem representou a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), foi o secretário Jair Galvão e a diretora de Marketing e Promoções Maria Augusta Brêda.

O Destino Penedo teve um espaço reservado dentro do estande do Estado de Alagoas e quem passou por lá, pôde conhecer um pouco da história, cultura e algumas particularidades que só o município oferece.

De acordo com Jair Galvão, gestor da SETUREC, a ABAV Expo é um dos maiores encontros comerciais de turismo da América Latina.

“Por lá, passaram milhares de agentes de viagem e operadoras nacionais e internacionais. Em um único evento, Penedo teve a oportunidade de estabelecer relações comerciais com diversos parceiros que, sem dúvida, incrementaram as vendas do destino para a temporada 2023/24. A Prefeitura apresentou com sucesso o Destino Penedo como um novo produto no mercado para os grandes protagonistas do setor: os agentes de viagem”, disse.

Painel

Jair Galvão participou do painel ‘Sustentabilidade e Inovação: A Potência do Ecoturismo Nacional’, promovido pelo Sebrae Nacional. Juntamente aos municípios selecionados no Programa Futuro Turismo Brasil (Paraty-RJ, Bonito-MS, Ilhabela-SP, Bombinhas-SC

e Pirenópolis-GO), o gestor da SETUREC falou sobre as boas práticas em experiência, inovação e sustentabilidade.

O painel foi moderado por Isabella Carvalho, coordenadora de Turismo do Sebrae Mato Grosso do Sul.

“A Prefeitura de Penedo foi a única de toda a região Nordeste a expor suas boas práticas de turismo. Uma oportunidade única apresentar um destino mudado, com gestão profissional e produtos e atrativos nunca antes descobertos pelo público. Pudemos mostrar o resgate da cultura e saberes populares fundamentais para a economia criativa e para o turismo de Penedo”, afirma Jair Galvão.

Sebrae a bordo

Penedo também foi destaque na ação ‘Sebrae a bordo: Viajar é movimentar’. Em uma das cabines de um espaço que reproduzia um cruzeiro, era possível conhecer um pouco mais do artesanato do santeiro penedense Newfrancis, que faz parte do Ponto de Cultura Resgate dos Saberes Populares em Penedo.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social midia SETUREC Penedo