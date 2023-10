Destro Macro Atacado tem VAGAS ABERTAS em duas regiões

A Destro Macro Atacado, rede de lojas que é um avançado prestador de serviços de estocagem, distribuição, logística e inteligência comercial, está na procura por novos profissionais para compor seu time. Dessa maneira, antes de falar mais detalhadamente sobre, confira quais são as oportunidades ofertadas:

Designer – Curitiba – PR – Artes Gráficas;

Analista de Transportes – Curitiba – PR – Transporte;

Coordenador (a) de Loja – Jundiaí – SP – Lojas / Shopping;

Especialista de Compras – Campinas – SP – Compras;

Representante Comercial Autônomo – Jundiaí – SP, Sorocaba – SP e Bauru – SP – Efetivo;

Analista de Relacionamento com Clientes – Jundiaí – SP – Administração Geral;

Analista de Custos – Jundiaí – SP – Custos;

Assistente de Loja – Campinas – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Destro Macro Atacado

Falando um pouco mais sobre o Destro Macro Atacado, é interessante deixar claro que, nascida em 1964, em Cascavel, no Paraná, a trajetória de sucesso da Destro Macro Atacado é uma prova viva dessa verdade.

Atualmente, atende mais de 1.700 municípios e mais de 60 milhões de consumidores. Conta com centros de distribuição atacadista localizadas em pontos estratégicos, sendo eles em Jundiaí-SP, Curitiba-PR, Cascavel-PR, Novo Hamburgo-RS e Foz do Iguaçu-PR, com presença forte em 5 estados.

Graças à sua grande capacidade de compreender e atender às reais necessidades dos seus clientes, o negócio prosperou. Hoje conta com uma infraestrutura perfeita, uma equipe disposta e treinada para vencer e a mais avançada tecnologia.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Destro Macro Atacado, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos!



