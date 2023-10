Detalhes da turnê chinesa do Inter Miami de Leo Messi revelados

Ta primeira pós-temporada do Leão Messi era Miami será histórica porque, pela primeira vez desde a sua fundação, Inter Miami fará uma turnê internacional na qual disputará dois amistosos na Ásia.

A primeira será no dia 5 de novembro em Qingdao contra o time local Qingdao Hainiu time, que joga no Superliga Chinesaa primeira divisão do futebol chinês.

Três dias depois, no dia 8 de novembro, o clube norte-americano viajará até a cidade de Chengdu para a segunda partida do tour contra Chengdu Rongchengoutro time da Superliga Chinesa.

O Estádio de futebol Phoenix Hillcom capacidade para 60 mil pessoas, será a sede da partida.

Promotores que trabalharam com Barcelona

Esta digressão internacional é organizada por duas empresas com experiência nesta área, a NSN (Never Say Never) e a chinesa Maijia Sports.

A NSN, empresa internacional com sede em Barcelona, ​​foi a responsável pela organização do jogo entre Barcelona e Vissel Kobe que aconteceu no último dia 7 de junho em Tóquio, com a presença de 50 mil espectadores no Estádio Nacional do Japão.

Messi acerta um chute impossível e faz com que pareça fácilParker Johnson

“Estamos entusiasmados em continuar a expandir o alcance global do nosso clube, trazendo nosso time para jogar diante de torcedores incríveis ao redor do mundo”. Xavi Asensidisse o Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Inter Miami.

“Esta é uma oportunidade especial para compartilhar a paixão à medida que alcançamos novos públicos e nos apresentamos em novos lugares, e mal podemos esperar para começar esta aventura”.

“Com este projeto redobramos o nosso compromisso e continuamos a crescer na área do desporto e entretenimento”, Joel Borrasfundador da NSN, disse.

“Juntamente com o nosso parceiro local, Maijia Sports, temos a oportunidade de organizar uma digressão histórica com a equipa do ano.”

Detalhes dos ingressos confirmados em breve

Inter MiamiA viagem à China será a primeira oportunidade de ver a equipe liderada por Leão Messi e outros jogadores importantes, como Sergio Busquets, Jordi Alba e Josef Martínez em ação fora dos Estados Unidos.

Um anúncio sobre como e quando os ingressos para essas partidas estarão disponíveis para compra será feito em breve.