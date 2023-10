Detenido e imputado o presunto caçador de Paris Jackson após uma história de allanamiento

El presunto acosador de ParisJackson está agora entre as rejas depois de a polícia informar que se apresentou em sua casa a princípios deste mês, e que isso poderia não ter sido sua primeira visita.

Os oficiais disseram ao TMZ, que Rubén Polanco , de 37 anos, foi preso no dia 4 de setembro quando apareceu em uma casa em Paris, na região de Los Angeles. Dissemos que ela tinha um equipamento de segurança que o mantuvo detenido antes que a polícia fosse levada e levada.

O Gabinete Fiscal da Cidade de Los Angeles o acusou de quatro crimes menores, incluindo perseguição e roubo, e de acordo com nossas contas, ele está atualmente preso sob fiança de US$ 20.000, enquanto a Equipe de Gerenciamento de Ameaças do Departamento de Polícia de Los Angeles siga investigando.