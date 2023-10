Saber se o Detran pode cancelar CNH de quem não renovou é uma dúvida comum entre muitos condutores. Visto que a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um processo essencial para garantir a segurança no trânsito e assegurar que os motoristas estejam aptos a conduzir veículos.

No entanto, muitas pessoas acabam deixando de fazer isso dentro do prazo que o Departamento Nacional de Trânsito (Detran) estabelece. Desse modo, para que você saiba se o órgão pode cancelar a sua habilitação devido à falta de renovação, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Sendo assim, acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é a renovação da CNH?

Conforme mencionado acima, a renovação da CNH é um procedimento obrigatório que os condutores devem realizar após um determinado período de tempo.

A validade da CNH varia de acordo com a categoria do veículo e a idade do condutor, podendo ser de 5 ou 10 anos.

Ademais, a renovação envolve a realização de exames de aptidão física e mental, além da atualização de informações pessoais.

Veja os prazos para a renovação

É fundamental que o condutor esteja atento aos prazos para a renovação da CNH. Geralmente, o Detran envia uma correspondência informando sobre a proximidade do vencimento da habilitação.



De acordo com a nova lei, a estipulação a exigência de renovação da habilitação é a seguinte:

A cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos;

A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos e;

A cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos.

Portanto, é importante que todos os motoristas estejam atentos ao cumprimento desses prazos a fim de evitar as consequências de dirigir com a habilitação vencida.

Consequências em adiar a renovação da CNH

Bem como é de se esperar, deixar de renovar a Carteira de Habilitação dentro do prazo que o Detran estabelece pode trazer diversas consequências para o condutor. Afinal, é infração da lei. Além disso, o motorista estará dirigindo com a CNH vencida, o que poderá resultar em multas e pontos na carteira de habilitação.

Assim, ao ser abordado em uma fiscalização de trânsito, o condutor estará sujeito à apreensão de seu veículo.

Detran pode cancelar CNH de quem não renovou?

Enfim, a pergunta que todos se fazem. Infelizmente, a resposta para ela é sim, o Detran tem, sim, o poder de cancelar a CNH daqueles que não realizarem a renovação dentro do prazo estipulado.

O cancelamento se embasa no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que considera a condução de veículos com a CNH vencida como uma infração gravíssima.

Acontece que, se um condutor não passa pelo processo de renovação, ele não está mais apto a dirigir. Logo, o que pode colocar a sua segurança e de todos os usuários das vias públicas em risco.

Portanto, todos os motoristas devem ficar de olho nos prazos e cumprir as exigências dos órgãos de trânsito a fim de evitar problemas e suspensão do direito de dirigir.

Como ocorre o processo de cancelamento?

O processo de cancelamento da CNH ocorre quando o Detran detecta que o condutor está dirigindo com a habilitação vencida. Então, após a constatação, o órgão abre um processo administrativo, possibilitando ao condutor se defender.

Contudo, caso comprove a infração, acontece o cancelamento da CNH e o condutor terá que iniciar todo o processo de habilitação novamente, passando pelos exames teórico e prático para conseguir o direito de dirigir novamente.

Confira algumas medidas alternativas ao Detran cancelar CNH

Em casos excepcionais, nos quais o condutor tem motivos justificáveis para não realizar a renovação da CNH, é possível solicitar medidas alternativas ao cancelamento.

Para isso, é necessário apresentar documentação que comprove a impossibilidade de renovar a habilitação dentro do prazo, como problemas de saúde ou viagens ao exterior.

Como evitar o cancelamento da CNH?

Por fim, cabe observar que a melhor forma de evitar o cancelamento da CNH é ficar atento aos prazos estabelecidos para renovação. Ademais, é importante lembrar que a responsabilidade pela renovação é exclusivamente do condutor.

Portanto, programar-se com antecedência e realizar a renovação dentro do prazo é a maneira mais segura de evitar problemas futuros.

Diante do exposto, fica claro que o Detran tem, sim, o poder de cancelar a CNH daqueles que não realizaram a renovação dentro do prazo. Assim, é fundamental que os condutores estejam cientes dos prazos estabelecidos e realizem a renovação dentro do período correto, evitando multas, penalidades e o processo de habilitação novamente.

Agora que você já sabe se o Detran pode cancelar CNH de quem não renovou, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!