O Detran promove mutirão de exame prático de CNH com o objetivo de finalizar 57 mil processos de obtenção do documento que estão em andamento e precisam de conclusão até o final deste ano.

Dessa forma, trata-se de uma excelente oportunidade para quem começou os exames, mas não conseguiu concluir.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa para aproveitar essa oportunidade, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Detran promove mutirão de exame prático de CNH, confira

A busca por adquirir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um passo importante na vida de muitos brasileiros. No entanto, a pandemia gerou atrasos e represamento de processos no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Dessa forma, para atender essa demanda e garantir que os candidatos à habilitação tenham a oportunidade de realizar seus exames práticos, o Detran promoverá um mutirão com 865 vagas para exames nas categorias A, B, C, D e E.

Conforme mencionado acima, o Detran-MS possui cerca de 57 mil processos de Carteira Nacional de Habilitação em andamento. Dessa forma, dentre os 57 ao todo, 20,1 mil que precisam de conclusão até 31 de dezembro deste ano.

Vagas e categorias do mutirão de exame prático

Além disso, vale ressaltar que, como já mencionado, o mutirão disponibilizará 865 vagas para exames práticos em diversas categorias. Assim sendo, o órgão disponibilizou as vagas da seguinte forma:

600 vagas para a categoria B;

265 vagas para as categorias A, B, C, D e E.

Como fazer o agendamento?

O agendamento para os exames práticos está disponível nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) desde a última sexta-feira (6). Assim, a grande demanda por vagas sugere que os candidatos se organizem o quanto antes para garantir a participação no mutirão.

Prazos prorrogados

Ademais, vale ressaltar ainda que o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) prorrogou os prazos de processos de CNH que o Detran iniciou entre 2019 e 2022.

Sendo assim, a partir de agora esses processos devem ser concluídos até 31 de dezembro ainda deste ano.

De acordo com o órgão, esta medida visa aliviar a pressão sobre os candidatos, que enfrentam atrasos decorrentes da pandemia.

Veja mais detalhes sobre as demandas pendentes

Os processos da pandemia incluem 10,5 mil candidatos que aguardam o exame prático de carro e outros 9,6 mil para o exame de moto.

Além disso, há 7,2 mil processos que se iniciaram em 2023 na fase de agendamento do exame prático de categoria A (moto). Enquanto, há cerca de 10,2 mil na categoria B (carro).

Confira os próximos mutirões do Detran-MS

Diante dessa situação, o Detran-MS planeja mutirões adicionais para atender à demanda. Sendo assim, o próximo mutirão está programado para os dias 30 e 31 de outubro e 1 de novembro.

No entanto, é essencial que os futuros condutores não os deixem para a última hora, pois a alta procura pode limitar as vagas disponíveis.

Como é a rotina de atendimento?

Atualmente, o Detran-MS disponibiliza cerca de 1.000 vagas para exames práticos toda semana na capital, atendendo às categorias A e B. Além disso, há um dia reservado para as categorias C, D e E.

Dessa maneira, o quadro de vagas é atualizada semanalmente de acordo com a disponibilidade de examinadores.

Próximos mutirões terão ampliação de vagas

Para os meses de outubro, novembro e dezembro, o Detran prevê oferecer vagas nos sábados de manhã e à tarde. Ademais, nas semanas sem mudança de turnos para o interior, haverá uma ampliação do número de vagas para garantir que mais candidatos possam realizar seus exames práticos.

O Detran-MS realiza em média 9.000 exames práticos por mês em todo o estado. De janeiro a agosto deste ano, o órgão realizou aproximadamente 72.000 exames práticos.

Aproveite essa oportunidade de conclusão do processo da CNH

Por fim, com o mutirão de exames práticos e a prorrogação de prazos, os candidatos à CNH têm uma oportunidade inovadora de concluir seus processos e conquistar a habilitação tão desejada.

O mutirão que o Detran-MS promove é uma iniciativa crucial para reduzir os atrasos na emissão de carteiras de habilitação e atender às necessidades dos candidatos em todo o estado.

Desse modo, essa ação visa facilitar a vida dos cidadãos e contribuir para um trânsito mais seguro. Portanto, certifique-se de verificar os requisitos e agendar seus exames práticos o quanto antes para garantir sua participação nesse mutirão.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Detran promove mutirão de exame prático de CNH, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!