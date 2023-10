Devin Booker canaliza Shaq interno com filmadora vintage durante D-Backs vs.

Fênix Sóis guarda Devin Booker foi visto no Chase Field na noite de sexta-feira para o jogo 4 do NLCS entre o Arizona Diamondbacks e Filadélfia Phillies no Eliminatórias da MLB de 2023. Ele canalizou seu interior Shaquille O’Neal com uma filmadora vintage.

Booker, 26 anos, aparentemente começou a comemorar o Halloween um pouco mais cedo com uma “fantasia” que lembra a que O’Neal usou no evento. Concurso de enterradas da NBA de 2000.

O’Neal, 51 anos, usava uma corrente sobre a jaqueta preta e um gorro combinando na foto icônica em que grava o concurso de enterrada com uma câmera de vídeo.

Booker usava uma roupa semelhante, até o gorro preto, mas a câmera de vídeo era a atração principal.

Devin Booker por trás das câmeras

O guarda do Suns foi visto gravando o jogo e seus arredores enquanto os Diamondbacks igualavam a série em dois pontos cada com uma vitória por 6-5.

Ele então recebeu uma menção no X, anteriormente conhecido como Twitter, da conta oficial do Diamondbacks pedindo-lhe para compartilhar a filmagem com eles.

Booker se prepara para iniciar a temporada 2023-24 NBA temporada na terça-feira às Guerreiros do Golden State. Enquanto isso, os D-Backs recebem o Phillies para o jogo 5 no sábado.