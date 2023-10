Devin Haney avisa Sean O’Malley para não buscar luta de boxe: ‘Não será competitivo’

Como campeão indiscutível dos leves do boxe, Devin Haney pode apreciar os olhos e os grandes negócios que a tendência contínua de lutas de boxe cruzadas trouxe para seu esporte.

Mas isso não significa que ele também não possa deixar de rir sempre que ouve lutadores de MMA fazerem poesia sobre como eles poderiam vencer os pugilistas mais talentosos do boxe em seu próprio jogo.

“Quero dizer, obviamente [I laugh when I hear it]porque é totalmente diferente”, disse Haney na segunda-feira durante uma aparição em estúdio no A hora do MMA. “Sempre que o pessoal do MMA vem para o boxe, não é bom para eles e nunca vai ser bom para eles. E mesmo assim, não desrespeito a galera do MMA porque é apenas um esporte diferente. Eu sei que não posso competir com aqueles caras na jaula. Mas quando se trata de ringue de boxe, eles não podem competir comigo. Portanto, são apenas dois estilos de luta totalmente diferentes.”

O mais recente desses desafios cruzados acontece neste sábado, 28 de outubro, quando o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou faz sua estreia no boxe profissional contra o campeão linear dos pesos pesados ​​​​e campeão do WBC Tyson Fury em uma luta de 10 rounds de peso pesado em Riade, na Arábia Saudita. Arábia. Embora o título WBC dos pesos pesados ​​​​de Fury não esteja em jogo, o confronto ainda deve entrar nos registros oficiais de ambos os lutadores, o que significa que Ngannou terá a chance de se tornar o primeiro boxeador a carimbar uma derrota no currículo invicto de Fury.

Para surpresa de ninguém, o ex-rei do UFC é um grande azarão para chocar o mundo e destronar Fury. E Haney não dá muita chance a Ngannou de conseguir isso.

“Claro que não”, disse Haney rindo quando questionado se Ngannou’s tem alguma chance. “Quero dizer, você sempre tem uma chance de dar um soco. É quando você entra no boxe [ring], qualquer um pode lançar uma Ave-Maria e nocautear alguém. Mas é muito fino.”

Haney, 24, desafia Regis Prograis pelo título superleve do WBC em uma luta mais tradicional entre campeão e campeão em 9 de dezembro na cidade natal de Haney, San Francisco.

Mas antes da luta, Haney teve seu próprio desentendimento com a eterna batalha entre o MMA e o boxe. Em setembro, o campeão peso galo do UFC Sean O’Malley respondeu “eu faria” a um tweet proclamando que nada poderia quebrar Haney. O campeão de boxe rapidamente disparou de volta uma réplica de sua autoriadizendo a O’Malley: “Acho que vocês, punks do MMA, ainda não aprenderam”.

Um mês depois, Haney mantém suas palavras.

“Não é a melhor coisa para Sean O’Malley entrar em um ringue de boxe comigo”, alertou Haney. “É só que não é. Não será competitivo. Não será competitivo. Mas eu respeito ele na jaula, o que ele faz na jaula. Ele é um ótimo lutador na jaula. Mas quando você entra naquele círculo quadrado, o ringue de boxe, é uma coisa totalmente diferente.”

Dito isso, O’Malley também foi o primeiro nome na boca de Haney quando questionado sobre lutadores de MMA que o impressionaram com suas habilidades no boxe. Haney também citou alguns dos suspeitos do costume – os ex-campeões do UFC Israel Adesanya e Conor McGregor – no entanto, ele guardou seus maiores elogios para o mais novo nome do clube campeão do UFC: Sean Strickland, que derrotou Adesanya ao conquistar o título dos médios no UFC. 293.

“O único cara que acabou de lutar contra Israel estava trabalhando no ombro. Nunca vi isso na jaula antes”, disse Haney. “Me surpreendeu, mas ele parecia bem fazendo isso.”