Dez principais maneiras de corrigir erro de login do Snapchat C14B

O Snapchat é um aplicativo de mídia social popular entre os jovens, especialmente entre os adolescentes. Você pode enviar fotos e vídeos para um amigo da sua galeria ou do aplicativo. Fotos e vídeos desaparecem após 24 horas. Com ele, você pode editar suas fotos e vídeos com uma ampla gama de filtros. Alguns usuários, no entanto, relataram ter encontrado vários erros. O código de suporte C14B do Snapchat é um dos erros mais comumente relatados. Então, se você está enfrentando esse problema, você está no lugar certo. Portanto, leia o guia até o final para conhecer as soluções.

O que é o código de erro C14B do Snapchat?

Ao tentar fazer login em sua conta Snapchat, você receberá o código de erro C14B. Não há uma resposta clara sobre o motivo desse erro, mas com base em relatórios de outros usuários, parece ser um problema específico do dispositivo.

Existe a possibilidade de o problema estar relacionado ao dispositivo que você está usando para acessar o Snapchat, pois um usuário conseguiu acessar sua conta de um dispositivo diferente. É possível que o aplicativo que você está usando esteja desatualizado.

O código de erro C14B do Snapchat normalmente ocorre quando o Snapchat bloqueia temporariamente seu endereço IP ou dispositivo por motivos de segurança, quando o aplicativo está desatualizado, quando os servidores do Snapchat apresentam problemas ou quando o cache está corrompido.

Maneiras de corrigir erro de login do Snapchat C14B

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o erro C14B do Snapchat:

Limpe os dados do aplicativo

Ele pode melhorar o desempenho e o carregamento, liberando espaço de armazenamento, removendo dados corrompidos e corrigindo erros causados ​​pelo cache do Snapchat. Durante o processo de download, o aplicativo baixa dados temporários, ocupando um precioso espaço de armazenamento.

No seu dispositivo móvel, acesse o Configurações aplicativo. Toque em Aplicativos na parte inferior da página. Na nova janela, clique em Gerenciar aplicativos. Toque em Snapchat nesta lista de aplicativos. O Forçar parada A opção na parte inferior interromperá todos os processos em segundo plano que o aplicativo estiver executando. Você pode forçá-lo a parar quando der permissão final. Na tela, selecione Armazenar. Apagar os dados opção. Na parte inferior da tela, toque noopção. Selecione OK para conceder-lhe permissão final.

Verifique o servidor Snapchat

Quando o servidor do Snapchat está inativo, você não consegue fazer login. É importante verificar o status do servidor Snapchat ao receber a mensagem de erro do código de suporte C14B. No entanto, você pode fazer isso visitando o site do Downdetector para descobrir se há algum problema com o Snapchat.

Você pode tentar as seguintes soluções viáveis ​​se não houver relato de um problema e ainda estiver enfrentando o código de suporte C14B no Snapchat.

É extremamente importante ter a data e hora corretas no seu dispositivo, pois o Snapchat depende muito de carimbos de data/hora. Isso se aplica a sequências, Snap Maps e outros recursos. Nesses casos, poderão ocorrer erros se os recursos não estiverem configurados corretamente.

Carimbos de data e hora incompatíveis também podem resultar em problemas de conectividade do servidor, pois configurações incorretas de data e hora podem impedir a sincronização do aplicativo com o servidor.

No seu dispositivo móvel, acesse o Configurações aplicativo. Acessar Configurações adicionaisrole para baixo e toque nele. Para prosseguir, selecione o Data e hora opção. Definir hora automaticamente‘liga ou desliga. Alterne o ‘‘liga ou desliga.

Verifique a conexão com a Internet

O Snapchat não consegue funcionar corretamente em uma conexão de Internet lenta ou não confiável, e é por isso que o código de suporte C14B aparece. É, portanto, possível enfrentar problemas ou falhas de login devido a uma conexão instável.

Verifique a velocidade da sua internet e, se ocorrer algum problema, entre em contato com o seu ISP e relate-o. Até que as velocidades se estabilizem, vá para outro local com sinal mais forte ou use a internet móvel até que as velocidades se estabilizem.



Habilite e desabilite VPN para fazer login

Como esses serviços criam uma rede virtual onde os serviços online podem ser executados, ativá-los e desativá-los também pode corrigir o código de erro C14B do Snapchat. Você pode ativar ou desativar a VPN no seu smartphone da seguinte forma:

Você precisará abrir o serviço VPN que usa. Sobre botão. Desligue a VPN novamente após alguns segundos. Selecione um servidor e toque nobotão. Desligue a VPN novamente após alguns segundos.

Desbloqueie sua conta Snapchat

Se o Snapchat bloqueou sua conta, você pode ter problemas para fazer login. Ela pode estar bloqueada por vários motivos, mas vamos ver como desbloqueá-la:

Visite o site oficial do Snapchat para fazer login. Clique em ‘Desbloquear minha conta.’ Desbloquear. Selecione Se estiver com problemas para fazer login, feche o aplicativo ou janela e tente novamente.

Desative temporariamente aplicativos de terceiros

Existe a possibilidade de que o erro C14B Snapchat apareça se você estiver usando aplicativos ou plug-ins de terceiros com o Snapchat. Se o problema persistir, desative esses aplicativos temporariamente. O Snapchat pode restringir sua conta se você usar aplicativos de terceiros que violem seus termos de serviço.

Use o Snapchat em outro dispositivo

Caso nenhuma dessas correções funcione, tente usar o Snapchat em um dispositivo diferente. Experimentar o Snapchat web ou fazer login no Snapchat em outro dispositivo pode ajudá-lo a descobrir o que há de errado.

Pode ser necessário atualizar sua versão do Snapchat se o erro C14B não aparecer em outro dispositivo. Aguarde a próxima atualização. Continue para a próxima seção se o problema persistir.

Em primeiro lugar, certifique-se de que está executando a versão mais recente do Snapchat para acessá-lo. Você pode corrigir um código de erro atualizando o aplicativo Snapchat se isso acontecer ao tentar fazer login nele.

O Snapchat pode ser encontrado na Play Store para telefones Android ou na App Store para iPhones. Você pode instalar a versão mais recente do Snapchat se vir o botão Atualizar próximo ao aplicativo.

Visite o site de suporte do Snapchat. Não consigo acessar minha conta dentre as opções disponíveis. Escolherdentre as opções disponíveis. Escolher Vejo uma mensagem de erro quando faço login . Por favor selecione Sim quando perguntado se você precisa de mais ajuda. Você precisará inserir as informações da sua conta Snapchat no formulário e enviá-lo. Aguarde a resposta do Snapchat.

