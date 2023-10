Dez principais maneiras de corrigir o problema do Spotify Kicks Me Out (2023)

Você está enfrentando o problema onde Spotify continua expulsando você? Não se preocupe, muitas pessoas têm o mesmo problema. Aqui está um guia fácil de entender para ajudar: Verifique sua Internet : Às vezes, uma conexão fraca com a Internet pode causar isso. Certifique-se de estar conectado a uma boa rede.

: se a atualização não funcionar, tente excluir o aplicativo e baixá-lo novamente. Isso pode corrigir problemas ocultos. Verifique sua conta Spotify: certifique-se de que apenas você está usando sua conta. Se outra pessoa o estiver usando ao mesmo tempo, você poderá ser expulso. Ainda tendo problemas? Acesse nosso artigo detalhado para encontrar mais soluções e voltar a curtir sua música sem interrupções.

Há um problema comum com o Spotify me expulsando. A Internet possui vários fóruns onde você pode encontrar algumas discussões. Geralmente é possível encontrar a solução mágica online se outras pessoas tiverem passado pelo mesmo problema. No entanto, se você não conseguir corrigir esse problema, leia o guia até o fim. Sim, discutimos aqui algumas soluções cruciais que certamente o ajudarão a resolver se o Spofity me expulsar.

Por que o Spotify me expulsa?

Muitos fatores podem causar o Kicks Me Out do aplicativo, mas cada caso é único.

Problema na conta Spotify: Você pode ser desconectado do Spotify se estiver conectado à sua conta em muitos dispositivos. Você também será expulso se as informações da sua conta do Spotify não corresponderem às do servidor. Usando uma versão antiga do aplicativo Spotify: Se você tiver uma versão antiga do Spotify no seu dispositivo, ela não funcionará corretamente. Se isso acontecer, você terá problemas para sair da sua conta do Spotify. Erro no servidor Spotify: Você também encontrará esse erro se os servidores Spotify estiverem inativos. Sair em todos os lugares: Se você estiver usando uma conta do Spotify emprestada de outras pessoas, poderá ser expulso do serviço. O Spotify pode ter sido desconectado em todos os lugares pelo proprietário da conta. Neste caso, é necessário que você crie sua própria conta Spotify. O Spotify não está disponível na sua região/país: Algumas regiões e países não oferecem o Spotify. No caso de países não suportados, o Spotify não está disponível para você.

Veja como consertar quando o Spotify expulsa você

Aqui estão algumas correções que certamente irão ajudá-lo se você for expulso do Spotify:

Force o fechamento e reinicie o Spotify

Muitos aplicativos que exibem mensagens de erro ou Kicks Me Out podem ser corrigidos com uma solução simples: forçar o fechamento e reinicialização do aplicativo. Feche o aplicativo Spotify no iOS ou no aplicativo Android. Depois que o aplicativo for reiniciado, você poderá usá-lo normalmente novamente. Você só precisará de um minuto e poderá achar útil.

Reinicie seu dispositivo

A melhor coisa que você pode fazer se reiniciar o Spotify não funcionar para resolver se é Kicks Me Out é reiniciar o dispositivo. Depois de fazer isso, todos os dados corrompidos que possam estar causando um conflito serão eliminados e você poderá começar do zero. Cada tipo de dispositivo precisa ser reiniciado de forma diferente, mas veja como reiniciar um iPhone.

Redefinir a senha da conta Spotify

Você tentou sair de todos os dispositivos e ainda teve o mesmo problema? Nesse caso, sua conta do Spotify pode ter sido invadida e usada por outra pessoa. Se você tiver um tipo de conta diferente, poderá alterar sua senha de acordo.

Sua senha do Facebook precisa ser alterada se você já usou o Facebook para fazer login. Aqui estão as etapas que você pode seguir se não quiser usar o assistente.

Para alterar sua senha do Spotify, acesse a página de alteração de senha e faça login. Será solicitada sua senha atual para uma nova senha e a confirmação da nova senha na página de alteração de senha. DEFINIR NOVA SENHA“. Então clique ““.

Verifique se há uma interrupção do Spotify

É uma boa ideia determinar se você simplesmente precisa esperar que o Spotify restaure o serviço antes de tentar etapas de solução de problemas mais complicadas. Você pode verificar facilmente o status do Spotify visitando DownDetector, procurando Downdetector nos resultados da pesquisa, ou você pode fazer uma pesquisa no Google por “Is Spotify Down”. Pode estar fora do ar, então tente novamente mais tarde.

Desative a aceleração de hardware no Mac ou Windows

O Spotify pode travar no seu computador se você desabilitar a aceleração de hardware, mas a maioria das dicas de solução de problemas se aplicam a computadores e dispositivos móveis. Quando o Spotify é usado em um desktop, ele pode aproveitar as vantagens da placa gráfica e ter um desempenho melhor.

Ocasionalmente, porém, o Spotify pode se comportar mal como resultado. Usando o menu superior esquerdo, clique no botão Visualizar menu, em seguida, Aceleração de Hardware, para desativar aceleraçao do hardware.

Saia do Spotify e faça login novamente

O Spotify pode precisar ser desconectado e logado novamente se ele constantemente me expulsa, não importa o que você toque. Toque no ícone Configurações (em forma de engrenagem) no canto superior direito do aplicativo móvel (para Android ou iPhone). Clique Sair. Depois de fazer login novamente, prossiga para a página de login.

Desinstale e reinstale o Spotify

Pode ser necessário reinstalar o Spotify se ele ainda me expulsar ou exibir mensagens de erro. Especialmente se houver uma versão mais recente do aplicativo, reinstalar uma nova cópia pode resolver o problema se ela estiver corrompida ou incompatível com algum outro software. Portanto, basta desinstalá-lo e reinstalá-lo no Google Play ou na App Store.

Remova aplicativos de limpeza do sistema do seu dispositivo

Existe a possibilidade de que algum software de limpeza do sistema exclua as informações sobre sua conta do Spotify se você o tiver instalado em seu dispositivo. Além disso, seu computador e telefones celulares não armazenarão mais músicas e listas de reprodução em cache.

Você não deve permitir que o software de limpeza do sistema seja executado automaticamente se quiser evitar que o Spotify desconecte você. Para eliminar permanentemente o problema do Spotify Kicks Me Out, você pode desinstalá-lo.

Dependendo do limpador de sistema, as instruções podem ser diferentes. Você pode interrompê-lo automaticamente acessando a página de configurações e encontrando a opção para fazer isso. Também pode ser desinstalado diretamente, como qualquer outro aplicativo.

Redefinir suas configurações de rede

Para tornar certos serviços on-line, como Spotify funciona corretamentetalvez seja necessário redefinir as configurações de rede do seu telefone.

Você deve salvar esta opção como último recurso, pois ela apagará todas as configurações de rede salvas, incluindo nomes de dispositivos Bluetooth e senhas de WiFi, então você terá que fazer login manualmente nessas redes novamente. No entanto, se quiser tentar redefinir as configurações de rede do seu iPhone ou Android, você pode ver se funciona.

