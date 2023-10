Dez principais maneiras de corrigir problemas de travamento e não funcionamento do aplicativo Max

Os aplicativos HBO Go e HBO Now não precisaram ser atualizados quando o HBO Max foi lançado em maio de 2020. Muitas pessoas estão querendo mudar para o Max agora que está no ar, mas nem sempre é o caso. Você pode ter visto um. atualize se você estiver usando um dispositivo Amazon, Cox, Roku, Vizio ou Xfinity.

No entanto, aqueles que atualizaram recentemente encontraram um erro indesejado. Sim, por alguns motivos o Max App não está funcionando. No entanto, no momento, não sabemos a razão por trás disso, mas você pode definitivamente dar uma chance a eles, pois já ajudaram muitos.

Corrigir o aplicativo Max que não funciona, problema de travamento 2023

Alguns usuários relataram que este aplicativo trava sempre que tentam carregar um vídeo. Outros relatam que os usuários ficam presos em uma tela de carregamento sem fim. Bem, não se preocupe se o seu dispositivo Max também não estiver funcionando; você pode simplesmente realizar estas correções:

Solucione problemas de sua conexão com a Internet

Pode haver um problema com sua conexão com a Internet, fazendo com que Max armazene vídeos em buffer e exiba erros durante a reprodução.

Caso você esteja tendo problemas para transmitir o Max, certifique-se de que seu dispositivo tenha conexão com a Internet. Para assistir aos vídeos do Max em 4K ou HD, certifique-se de que sua rede atenda aos requisitos mínimos de largura de banda do Max.

A velocidade da sua conexão poderá melhorar se você reiniciar o roteador, desativar a VPN e desconectar outros dispositivos da rede.

É geralmente aceito que as conexões Ethernet oferecem velocidades de rede mais rápidas e maior qualidade de rede do que as conexões Wi-Fi. Se você tiver um dispositivo de streaming compatível com conectividade de rede com fio, use um cabo Ethernet. Se o problema persistir, entre em contato com seu provedor de serviços de Internet.

Mudar para outro canal

Tente mudar para um canal diferente ou acessar conteúdo alternativo se estiver tendo problemas com o Max App. Você pode ter um problema com o aplicativo não funcionando porque um canal ou conteúdo específico não está disponível no momento. No entanto, você poderá acessar outros canais sem problemas se sua conta e conexão estiverem funcionando corretamente.

Verifique se o máximo de servidores está inativo

Se houver um aumento no número de usuários, os servidores Max poderão ter dificuldade em responder até serem reparados. Além disso, os servidores podem ter sido temporariamente desligados para resolução de bugs graves ou para manutenção periódica. No site Downdetector, você pode descobrir o status do servidor Max.

Para garantir desempenho ideal e compatibilidade de aplicativos, mantenha o software do seu dispositivo atualizado. É possível que a versão do seu sistema operacional esteja desatualizada se o Max continuar travando. Se for esse o caso, recomendamos atualizar o software do seu dispositivo.

Procure no menu Sistema a opção chamada “Atualização de software” ou “Atualização do sistema”No seu dispositivo. Para verificar se há atualizações, selecione-o. Instale todas as atualizações disponíveis seguindo as instruções na tela.

Você terá que reiniciar o dispositivo para aplicar o pacote de atualização, o que pode levar alguns minutos. Enquanto isso, não interaja com seu dispositivo.

Você pode garantir que seu dispositivo esteja atualizado atualizando o software para obter os recursos, correções de bugs e patches de segurança mais recentes. Além disso, pode corrigir problemas de compatibilidade que podem ter causado o travamento do Max.

Reinicialize seu dispositivo

Se o aplicativo Max não estiver funcionando no seu dispositivo, desligar e ligar pode ajudar a resolver o problema. Você só precisa desconectar os dispositivos por cerca de 60 segundos e reconectá-los. Além de instalar quaisquer atualizações pendentes, esse ciclo de energia também limpa o cache do sistema, o que pode resolver quaisquer problemas subjacentes.

Desative bloqueadores de anúncios e VPNs

Em alguns casos, VPNs e bloqueadores de anúncios podem até impedir o funcionamento do Max devido aos seus efeitos negativos no desempenho da reprodução. Muitas vezes há um limite na velocidade com que você pode reproduzir conteúdo ao usar uma VPN. Se houver algum problema ou limitação de velocidade presente no aplicativo Max, depender de uma VPN é um fator adicional que pode causar mau funcionamento do aplicativo.

Na Play Store, veja se há atualização para Max. Isso melhorará o desempenho geral do aplicativo, corrigirá bugs, adicionará novos recursos e corrigirá bugs se o aplicativo for atualizado.

Toque no avatar da sua conta do Gmail no aplicativo Play Store. Selecione Gerenciar aplicativos e dispositivos. Clique em Atualizações disponíveis. Clique em Atualizar se houver uma atualização disponível para Max.

Certifique-se de estar usando credenciais corretas

Certifique-se de inserir as credenciais de login corretas sempre que usar o aplicativo Max, caso faça login manualmente. É importante que seu nome de usuário e senha estejam corretos. Para evitar inserir a senha ou nome de usuário errado ao fazer login, sugiro anotar a senha.

Para garantir que o aplicativo lembre seus detalhes de login, tente fazer login com sua conta do Gmail. Desta forma, você não precisará fazer login manualmente sempre que acessar o aplicativo.

Alterar a senha da conta

É óbvio que você não conseguirá acessar sua conta Max se tiver esquecido sua senha. É necessário alterar a senha da sua conta para resolver o problema.

Toque em Esqueci a senha na página de login. Digite o endereço de e-mail da sua conta Max para redefinir sua senha. Você receberá um link para redefinir sua senha em sua caixa de entrada de e-mail. Para redefinir sua senha, clique no link. Para confirmar sua nova senha, digite-a novamente. Para fazer login, digite seu endereço de e-mail e a nova senha na página de login.

Sempre que nenhuma das dicas e truques acima funcionar, você pode entrar em contato com o suporte do Max. Visite a central de ajuda oficial do Max e registre seu feedback. Ao receber uma resposta, você deverá recebê-la por meio do e-mail que usa para fazer login no Max.

