Dia das Crianças: Procon Penedo revela variação de preços em brinquedos e eletrônicos e alerta sobre selo do Inmetro e faixa etária

O Procon de Penedo mantém sua missão de orientar sobre relações justas de consumo e divulga sua mais recente pesquisa de preços, estudo alusivo ao Dia das Crianças realizado em estabelecimentos comerciais que têm padrão semelhante.

O trabalho de campo em lojas que têm representatividade de mercado, ampla variedade de produtos, competitividade, acessibilidade e popularidade revela uma expressiva diferença no valor dos itens analisados, sendo quinze brinquedos e seis produtos eletrônicos.

A pesquisa do Procon Penedo constatou uma variação mínima percentual de 133,63% e máxima de 4897,50% para brinquedos; e de 7,38% até 636,95% para produtos eletrônicos, comparativo disponível no arquivo abaixo do texto.

A iniciativa do órgão municipal de defesa do consumidor visa oferecer informações relevantes para uma compra mais consciente, levando em conta não apenas o preço, mas também a segurança e adequação dos produtos que devem ser escolhidos conforme a faixa etária indicada para cada item e a identificação do item com selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O Procon de Penedo reforça a importância da pesquisa de preços e a necessidade dos consumidores exigirem transparência nos estabelecimentos comerciais. Caso identifiquem práticas abusivas ou se sintam prejudicadas de alguma forma, o órgão disponibiliza canal de denúncia on-line que será avaliada para efetivar as medidas cabíveis.

A equipe do Procon Municipal também atende presencialmente, em sua sede localizada próxima da prefeitura, na Rua Dâmaso do Monte, Centro Histórico (no antigo prédio da SECOM), aberta ao público das 08h às 14 horas, de segunda a sexta-feira.

PROCON-PENEDO-PESQUISA-BRINQUEDOS-2023