Dia Nacional do Gato Preto de 2023: Por que as pessoas lutam para confiar neles?

Gatos pretos não são os animais mais populares que podem ser mantidos como animais de estimação domésticos.

Ao longo da história, eles foram vistos mais como presságios de desastre iminente do que como meros animais fofinhos, mas de onde vem essa suspeita de longa data?

Enquanto todos celebramos Dia Nacional do Gato Preto em 2023, é interessante ver onde a relação entre a raça humana e os gatos pretos virou à esquerda e se tornou uma relação de desconfiança e desconforto mútuo.

Eles compartilham um lugar de suspeita na consciência coletiva, ao lado da sexta-feira 13, das rachaduras nas calçadas e dos espelhos quebrados, mas muitos acham que isso é injusto com o animal.

Onde é que gatos pretos‘ associação com bruxas, diabrura, infortúnio, morte e All Hallow’s Eve derivam?

Nossa intrincada história com gatos remonta a milênios. No antigo Egito, os gatos eram reverenciados como a personificação da deusa apostas, uma divindade de proteção e maternidade. A morte de um gato era crime punível com a morte devido a esta reverência.

Praticamente, gatos pretos eram apreciados por suas proezas como caçadores de ratos, com seu pelo escuro que lhes permitia caçar sem serem vistos à noite.

História dos gatos pretos

A demonização de gatos pretos pode ser atribuída ao século 13 e ao “Vox in Rama” do Papa Gregório IX, onde ele declarou os gatos pretos uma encarnação satânica e foi franco sobre o assunto.

“Não permitirás que um gato viva”, foram suas palavras.

À medida que a igreja ganhou poder, as bruxas e seus parceiros felinos foram atacados. Cerridwen Estrela Cadenteuma sacerdotisa Wicca e autora, explicou que os gatos, assim como as bruxas acusadas, exibiam uma irreverência pela autoridade, uma característica não apreciada pela igreja.

A associação entre mulheres desafiadoras e gatos pretos alimentou a crença de que um gato preto cruzando o caminho de alguém anunciava infortúnio e era uma ameaça para a sociedade religiosa dominada pelos homens da época.

Gatos pretos simbolizava a alegada malevolência e afiliações satânicas das bruxas. Punições severas, até mesmo sentenças de morte, aguardavam aqueles que eram encontrados abrigando gatos pretos na América durante a época dos Peregrinos.

Ao longo da história o enigmático gato preto continua a ser um símbolo de reverência e trepidação, uma criatura cuja mística continua a intrigar e cativar a imaginação humana e, como dizem, esta reputação permaneceu.