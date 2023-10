Diamondbacks acertou 4 home run em uma barragem recorde, derrotou Dodgers com vitória por 4-2 no jogo 3 do NLDS

Tele é contundente Arizona Diamondbacks fez uma enxurrada recorde de home run solo no terceiro inning para uma vitória por 4-2 em Jogo 3 da Série da Divisão NL na noite de quarta-feira, conquistando as 100 vitórias Los Angeles Dodgers fora dos playoffs.

Os D-backs voltam ao Série do Campeonato NL pela primeira vez desde 2007, onde enfrentarão o Filadélfia ou Bravos.

O Arizona – o sexto colocado depois de chegar à chave dos playoffs da NL com um recorde de 84-78 – venceu todos os cinco jogos durante a pós-temporada, deixando de lado tanto o Cervejeiros em uma série melhor de três e o Dodgers em uma melhor de cinco.

O wild card Diamondbacks venceu com força neste, batendo um recorde de pós-temporada de quatro home run no terceiro veterano destro Lance Lynntodas as cenas solo de Geraldo Perdomo, Chaleira Marte, Christian Walker e Gabriel Moreno.

Isso deu ao Arizona uma vantagem de 4 a 0 que não abriria mão.

O campeão da NL West Dodgers se recuperou para duas corridas na sétima em dois RBI simples de Chris Taylor e Quem é Hernández? braços laterais Ryan Thompsonmas esquerdista Andrew Saalfrank entrou e aposentou Austin Barnes em um terreno.

Will Smith teve um single único no nono mais próximo Paulo Sewaldmas Chris Taylor acertou um flyout bem no centro em frente à placa de 413 pés. Hernandez voou para a esquerda para finalizar.

Lynn atravessou as duas primeiras entradas de um jogo sem gols – sem dar nenhuma indicação do que estava por vir.

Perdomo começou o placar com um home run inicial, seu primeiro passe longo desde 13 de agosto. Um fora depois, Marte acertou um drive de 428 pés para a direita em um cortador de 1-0. Com duas eliminações, Walker puxou um cortador de 3-1 para a esquerda para uma vantagem de 3-0, arrancando outro rugido da multidão do Chase Field.

Então veio o número 4: Moreno acertou uma bola rápida de 2 a 1 na linha para o campo oposto ao árbitro do campo direito Gabriel Morales chamado de justo. Mas os árbitros se reuniram e o chefe da equipe Todd Tichenor reverteu a decisão de falta, uma decisão confirmada por uma revisão de vídeo.

Moreno então lançou o próximo arremesso de Lynn – um controle deslizante suspenso – 420 pés acima da parede esquerda do campo, lançando seu bastão bem alto ao iniciar seu trote.

Alguns momentos depois, Lynn, desanimada, entregou a bola ao técnico David Roberts e caminhou em direção ao abrigo.

Lynn desistiu de 44 home runs na temporada regular, a maior parte nos campeonatos principais. A marca anterior de três home run em uma entrada da pós-temporada foi alcançada 12 vezes, mais recentemente pelos Dodgers contra o Atlanta em 2020.

D-backs novato destro Brandon Pfaadt lançou 4 1/3 entradas sem gols, desistindo de duas rebatidas e eliminando duas.

Enquanto os D-backs prosperavam, os Dodgers não tinham respostas para o terceiro jogo consecutivo. Uma escalação repleta de dois ex-MVPs – Apostas Mookie e Freddie Freeman – não conseguiu causar muito impacto ao longo da série.

Ambos os All-Stars foram eliminados no oitavo contra Kevin Ginkel com um corredor primeiro. Betts terminou a série 0 a 11, enquanto Freeman fez 1 a 10.