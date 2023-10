Diamondbacks dominam o Rangers em casa por 9-1 para empatar a World Series 1-1

GO segundo jogo da World Series entre o Arizona Diamondbacks e o Texas Rangers foi um jogo agitado desde o início, com os DBacks vencendo por 9-1, neutralizando completamente a estratégia ofensiva de Bruce Bochy.

Merril Kelly fez um ótimo jogo durante 7 entradas

Merrill Kelly lançou uma bola de três rebatidas em sete entradas, Ketel Marte estendeu sua seqüência de rebatidas na pós-temporada para um recorde de 18 jogos e o Arizona Diamondbacks derrotou o Texas Rangers por 9-1 na noite de sábado para empatar a World Series em um jogo cada.

Gabriel Moreno acertou um home run em uma quarta corrida de duas corridas contra Jordan Montgomery, e Tommy Pham fez 4 a 4 com um par de duplas.

Marte adicionou um single de duas execuções em um oitavo em três corridas, desempate pela mais longa sequência de rebatidas na pós-temporada com Derek Jeter, Manny Ramrez e Hank Bauer. Marte fez sucesso em todos os jogos da pós-temporada que disputou.

Uma noite depois de desperdiçar uma vantagem de duas corridas e nona entrada em uma derrota por 6-5 e 11 entradas, os Diamondbacks venceram o Texas por 16-4 e nunca mais perderam.

Emmanuel Rivera também teve um single de duas corridas, e o novato Corbin Carroll teve um par de singles RBI. Lourdes Gurriel Jr. e Evan Longoria, de 38 anos, escolheram cada um em uma corrida pelo Arizona, que obteve sua primeira vitória fora de casa na World Series após quatro derrotas em 2001.

A Série, apenas a terceira entre equipes curingamuda para o Arizona para o jogo 3 na segunda-feira, no primeiro jogo da Série em Phoenix desde 2001.

Kelly, um destro de 35 anos, teve uma carreira incomum. Depois de seis temporadas nos menores ele desviou para a Coreia do Sul de 2015-18 antes de fazer sua estreia na liga principal com o Arizona em 2019. Ele teve um recorde de 12-8 com um ERA de 3,29 em 30 partidas nesta temporada e está 3-1 com um ERA de 2,25 em quatro partidas na pós-temporada.

Kelly rebateu nove, não andou nenhum e fez apenas uma contagem de três bolas, permitindo sua única corrida no home run inicial de Mitch Garver no quinto.

Pham, uma aquisição com prazo comercial do New York Mets, entrou em uma derrapagem de 3 de 29 que incluiu um home run do Jogo 1. Ele marcou no segundo, acertou duplas no campo oposto para a direita no quarto e sexto, e marcou no oitavo. Ele também foi eliminado na segunda base por Montgomery.

Montgomery entrou 3-0 na pós-temporadan e vinha de uma vitória aliviada na vitória de segunda-feira no jogo 7 em Houston, que conquistou a flâmula da AL, apenas a segunda vez que ele arremessou para fora do bullpen em sua carreira na liga principal. Sua velocidade caiu cerca de 2,4 km/h em relação à média da temporada, e Batedores Diamondbacks não conseguiu fazer contato em apenas dois dos 37 arremessos em que rebateu.

Moreno colocou o Arizona na frente quando Montgomery deixou uma bola curva de contagem completa no meio do prato. Moreno alinhou a bola no bullpen do Arizona no centro-esquerdo, dando a ele quatro home run pós-temporada e 10 RBIs em 14 jogos. Pham acertou uma dobradinha no canto direito e marcou no single de Gurriel para uma vantagem de 2 a 0.

Arizona adicionou uma vantagem no sexto lugar, quando Alek Thomas dobrou para a lacuna centro-direita liderando e marcou como Longoria, em sua primeira World Series desde 2008, acertou um grounder duro que ultrapassou o novato da terceira base Josh Jung e avançou para um single RBI.