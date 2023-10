Diamondbacks se recuperam para vitória por 6-3 sobre Brewers na abertura do Wild Card

Corbin Carroll, Ketel Marte e Gabriel Moreno marcaram contra Corbin Burnesajudando o Arizona a eliminar um déficit inicial de três corridas e enviando os Diamondbacks à vitória por 6-3 sobre os Milwaukee Brewers no jogo 1 de sua NL Wild Card Series na noite de terça-feira.

A recuperação colocou o Arizona em uma posição privilegiada para avançar. O jogo 2 da série melhor de três é quarta-feira, e os Diamondbacks têm os ás Zac Gallen e Merrill Kelly alinhados depois que o novato Brandon Pfaadt durou apenas 2 2/3 entradas na abertura.

O Arizona, que conquistou um wild card na NL nos últimos dias da temporada, estava 0-14 nos jogos da pós-temporada quando perdia por pelo menos três corridas.

Carroll e Marte acertaram arremessos consecutivos no terceiro, e Moreno colocou os Diamondbacks à frente no quarto. Evan Longoria protegeu a vantagem de uma corrida do Arizona na quinta, roubando de Tyrone Taylor uma rebatida carregada de bases e transformando-a em uma jogada dupla no final da entrada. Christian Walker forneceu alguma segurança com uma dobradinha de duas corridas contra Devin Williams na nona.

Os Brewers, campeões da NL Central, deixaram as bases carregadas no primeiro e no terceiro, e não conseguiram marcar depois de carregar as bases sem ninguém de fora no quinto. Joe Mantiply, Miguel Castro, Ryne Nelson, Ryan Thompson, Kevin Ginkel e Paul Sewald do Arizona combinaram para 6 1/3 entradas de alívio de shutout.

A estratégia de pitching dos Brewers não funcionou contra os Diamondbacks

Milwaukee parecia ter uma vantagem de arremesso inicial para o Jogo 1 em virtude de garantir sua vaga nos playoffs cedo o suficiente para estabelecer sua rotação pós-temporada. Não foi bem assim que funcionou.

Gallen lançou na sexta-feira e Kelly no sábado, então os Diamondbacks optaram por não usá-los em um descanso curto e, em vez disso, iniciaram Pfaadt. Embora Pfaadt tenha rendido três corridas e sete rebatidas antes de partir na terceira, Burnes também teve dificuldades.

O três vezes vencedor do All-Star e do Cy Young Award de 2021 permitiu quatro corridas nas primeiras quatro entradas e saiu com os Brewers perdendo por 4-3 depois de vencer os únicos dois rebatedores que enfrentou no quinto.

Carlos Santana e Tyrone Taylor abriram vantagem de 3 a 0 para os Brewers

Milwaukee abriu uma vantagem de 3 a 0 no single RBI de Carlos Santana no primeiro e no home run de duas corridas de Tyrone Taylor no segundo.

Parecia que isso seria suficiente para Burnes, que retirou sete dos primeiros oito rebatedores do Arizona.

Então o ímpeto mudou rapidamente.

Carroll seguiu o single de Geraldo Perdomo no terceiro com um drive de 444 pés no segundo convés das arquibancadas no centro-direito. No próximo arremesso de Burnes, Marte mandou um cortador por cima da parede direita do campo.

Depois que os Brewers deixaram as bases carregadas no final do terceiro, Moreno marcou pela primeira vez desde 2 de setembro. O chute de 425 pés de Moreno veio em um controle deslizante de 2-2.

O Diamantes mal sobreviveu a um desempenho instável de Nelson, que normalmente começa em vez de trabalhar fora do bullpen.

Sal Frelick e Willy Adames abriram o sexto com singles consecutivos. Nelson então acompanhou Josh Donaldson para carregar as bases para Brice Turang.

Foi inicialmente decidido que o primeiro arremesso de Nelson para Turang o acertou no pé, o que teria provocado o empate. Mas os Diamondbacks contestaram a decisão e ela foi anulada em uma revisão de replay.

Turang rebateu e Thompson conseguiu as duas últimas eliminações com uma grande assistência de Longoria. O forro gritante de Taylor foi agarrado por Longoria, que se jogou de joelhos para dobrar Adames em segundo.

SALA DO TREINADOR

O outfielder do Arizona, Jake McCarthy, foi removido do elenco do time Wild Card Series pouco antes do início do jogo 1 devido a uma distensão oblíqua direita. O utilitário Jace Peterson substituiu McCarthy na escalação.

De acordo com as regras da pós-temporada da MLB, McCarthy não poderia jogar pelos Diamondbacks até a NL Championship Series, se eles chegassem tão longe.

A SEGUIR

Gallen (17-9, 3,47 ERA) está lançando para o Arizona no Jogo 2. Freddy Peralta (12-10, 3,86 ERA) começa para Milwaukee.