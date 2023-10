Dicas infalíveis para você AUMENTAR o LIMITE do seu cartão

O Nubank é reconhecido por sua proposta de descomplicar a vida financeira das pessoas e ajudar a promover uma relação mais saudável com o dinheiro. O cartão de crédito oferecido pela empresa é uma ferramenta importante para o planejamento e organização financeira, desde que seja utilizado corretamente. Um dos questionamentos mais comuns entre os usuários é como aumentar o limite do cartão Nubank.

Assim como outras instituições financeiras, o Nubank adota um modelo de avaliação de crédito que leva em consideração diversos fatores, como a renda do cliente e seu histórico de crédito. Com base nessas informações, é determinado um limite aprovado para o cartão. No entanto, existem algumas práticas que podem aumentar as chances de obter um aumento no limite do seu cartão Nubank.

Neste artigo, vamos explorar algumas dicas, opções e funcionalidades que podem ajudar você a conquistar um aumento no limite do seu cartão Nubank. É importante ressaltar que essas práticas sugeridas não garantem o aumento do crédito, mas podem facilitar o processo. Vamos lá!

Concentre seus gastos no cartão de crédito

Uma das estratégias que pode contribuir para o aumento do limite do seu cartão Nubank é concentrar a maior parte dos seus gastos nesse cartão. Ao utilizar apenas o cartão do Nubank como meio de pagamento prioritário, você demonstra um maior engajamento com o limite disponível.

Dê preferência ao cartão de crédito na hora de pagar por compras menores do dia a dia, como em padarias, farmácias, bancas de jornais ou gastos pequenos que você tem ao resolver coisas na rua. Essas compras, quando somadas, aumentam o valor total gasto no cartão.

Mantenha o pagamento da fatura em dia

Pagar a fatura do cartão Nubank em dia é essencial para quem busca aumentar o limite do cartão. Atrasar o pagamento ou não pagar o valor total da fatura pode resultar na perda de pontos na avaliação de crédito. Isso ocorre porque a quebra de confiança afeta a percepção do algoritmo em relação ao comprometimento com as obrigações financeiras. Para quem deseja aumentar o limite do cartão, é fundamental pagar a fatura em dia e o valor total, evitando gastar mais do que pode pagar.

Utilize a função Nu Limite Garantido



Você também pode gostar:

O Nu Limite Garantido é uma funcionalidade oferecida pelo Nubank que permite aumentar ainda mais o seu poder de compra. Com essa opção, você transforma imediatamente o dinheiro investido em limite para o cartão de crédito, sem a necessidade de passar por uma análise de crédito.

Para utilizar o Nu Limite Garantido, basta acessar a opção “Meus Limites” dentro do aplicativo do Nubank, selecionar a opção “Nu Limite Garantido” e informar o valor desejado a ser transferido da sua conta para a Caixinha, que funcionará como garantia de pagamento da fatura.

Utilize a Função para Construir Limite

Outra opção oferecida pelo Nubank é a Função para Construir Limite, que foi desenvolvida para pessoas que já tiveram o nome negativado e desejam construir um histórico de crédito. Para utilizar essa funcionalidade, você precisa reservar um valor da sua conta do Nubank como limite para uso no cartão de crédito.

Ao reservar um valor da sua conta, ele fica separado e não pode ser utilizado como saldo disponível. Esse valor reservado é liberado como limite para uso no crédito. Conforme você realiza compras e efetua o pagamento da fatura, o limite disponível é ajustado de acordo com os valores utilizados.

Acompanhe a evolução do seu limite pelo app

O Nubank realiza análises periódicas do perfil de cada cliente para avaliar a possibilidade de aumento de limite. Por meio da função “Evolução de Limite” no aplicativo, você pode visualizar as datas das próximas análises e inserir o limite desejado.

É importante ressaltar que o aumento de limite não é garantido e depende de diversos fatores. Entretanto, seguir as dicas mencionadas anteriormente pode contribuir para aumentar suas chances de obter um aumento no limite do seu cartão Nubank.

Lembre-se de utilizar o cartão de crédito com responsabilidade e sempre procurar manter suas finanças organizadas. O Nubank está sempre buscando melhorar seus serviços e oferecer uma experiência financeira mais simples e eficiente para os seus clientes.

Não perca a oportunidade de aproveitar todas as vantagens e benefícios que o cartão Nubank pode oferecer. Concentre seus gastos no cartão, pague suas faturas em dia, utilize as funcionalidades disponíveis e acompanhe a evolução do seu limite pelo app. Com planejamento financeiro e o uso consciente do cartão, você poderá desfrutar de um limite maior e ter ainda mais liberdade para fazer suas compras e realizar seus projetos.