DiGiorno lançará pizza de Ação de Graças com peru, molho e batata

Pizza com todos os acompanhamentos? … é isso que DiGiorno está planejando para esta temporada – uma torta com peru, molho e batata – e isso deixou muita gente coçando a cabeça.

Poucos meses depois de revelar suas polêmicas pizzas congeladas de picles e abacaxi, DiGiorno está de volta com outra pizza incomum por tempo limitado bem a tempo para o Dia de Ação de Graças.

Chamada de “Pizza DiGiorno de Ação de Graças”, a nova pizza estilo Detroit promete “entregar todos os favoritos do Dia de Ação de Graças em uma só mordida, não importa como você a corte”.

Basicamente, você pode encontrar todos os seus favoritos da temporada de férias na base retangular, completos com batata doce em cubos, feijão verde, cranberries, cebola crocante, molho cremoso e, claro, peru.

Como toda boa pizza, esta também vem recheada com um monte de mussarela e cheddar.

A pizza do Dia de Ação de Graças custa US$ 11,23 e será vendida online todas as quartas-feiras a partir de 1º de novembro, por ordem de chegada.