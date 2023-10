Dillon Danis ameaça apelar da perda de Logan Paul devido a ‘múltiplas ofensas’

Dillon Danis concorda que alguém deveria ter sido desclassificado em sua estreia no boxe. Só não ele.

Em sua primeira luta desde 2019, Danis fez uma atuação palhaçada contra Logan Paul na luta principal do Prime Card do Misfits Boxing, no último sábado, culminando na desclassificação de Danis após tentar um estrangulamento ilegal no round final.

Danis não ficou quieto desde a derrota, disparando nas redes sociais contra Paul, o ex-lutador do UFC Nate Diaz, e chegando a dizer que vai migrar para o UFC a seguir. Ele continuou tuitando na segunda-feira, com sua última alegação de que apresentará um recurso do resultado à comissão atlética sobre o que ele alega serem “ofensas múltiplas” da parte de Paul.

O comentário de Danis foi em resposta a um vídeo perguntando se Paul deveria ser desclassificado devido a um membro de sua equipe ter entrado no ringue quando Danis tentou e não conseguiu completar uma queda ilegal. Não está claro a que outras ofensas Danis pode estar se referindo ou se ele está mesmo interessado em apresentar um recurso formal.

Nenhum dos lutadores impressionou na luta de boxe de seis rounds, embora Paul tenha sido oficialmente considerado o vencedor, presumindo que o resultado seja válido. Danis se gabou nas redes sociais de ter causado mais danos a Paul quando o atingiu com um microfone em uma coletiva de imprensa pré-luta na última quinta-feira do que Paul na noite da luta.

Veja mais da resposta de Danis nas redes sociais abaixo.