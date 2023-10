Dillon Danis mira no UFC com vitória de Logan Paul, diz Leon Edwards ‘a luta mais fácil’

Dillon Danis quer se testar no UFC se conseguir vencer Logan Paul no ringue de boxe.

Danis completou recentemente 30 anos e acredita que agora é a hora de descobrir se consegue competir no mais alto nível, disse ele na segunda-feira. A hora do MMA.

“Estou disposto a ir lá e ver se o que estou dizendo é verdade”, disse ele. “Se eu for para o UFC, me dê sua luta mais difícil. Dê-me Ian Garry, dê-me Neil Magny. Qualquer pessoa. Leão Eduardo. Essa seria a luta mais fácil. Colby [Covington]qualquer pessoa.”

Existem vários obstáculos para o objetivo de Danis, o mais imediato é sua luta de seis rounds no dia 14 de outubro com Paul, que naturalmente o supera em pelo menos 30 libras e irá cortar para atingir o limite de 195 libras da luta.

Apesar da desvantagem de tamanho, Danis previu que impediria Paul.

“Acho que ele desiste no banquinho, ou eles jogam a toalha, ou eu o nocauteio, ou um nocaute técnico”, disse ele. “Ou eu o sufoco até deixá-lo inconsciente.”

Outro obstáculo é o contrato que Danis assinou há seis anos com o Bellator, que continua em vigor. Danis alegou que teve que pagar US$ 100.000 à promoção de propriedade da Paramount para lutar fora de seu acordo contra Logan; um oficial do Bellator não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a situação de seu contrato.

O futuro do Bellator permanece incerto em meio a relatos persistentes de uma venda iminente para outro promotor, possivelmente o PFL, baseado em torneios, então não está claro como o contrato poderia afetar o futuro de Danis. Ele alegou que poderia ser contratado pela Misfits Boxing, a promoção de boxe liderada pelo influenciador que virou lutador KSI e Mams Taylor; KSI co-lidera o evento de 14 de outubro ao lado de Tommy Fury.

Segundo Danis, uma das possibilidades é uma briga com o irmão mais novo de Paul, o rival de longa data Jake Paul.

“[Misfits is] tentando me contratar, se eu vencê-lo”, afirmou Danis. “Eles estão realmente em kahoots, quem me quer, Jake [Paul] ou KSI. Mas por que estou fazendo isso, boxe? Sou um cara de jiu-jitsu. É tão estúpido. eu quero ir tocar [UFC lightweight champion [Islam [Makhachev]. Eu quero vencer esses caras.

Danis passou bastante tempo fora do octógono como parceiro de treino ocasional do ex-campeão de duas divisões do UFC, Conor McGregor. Ele lutou de forma infame contra o parceiro de treino e treinador de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, após a derrota de grande sucesso de McGregor para o então campeão dos leves no UFC 229.

O retorno de Danis às competições chega quatro anos depois de sua mais recente luta de MMA, uma vitória por finalização no primeiro round no Bellator 222. Após duas cirurgias, ele admitiu que seus joelhos não estão 100 por cento, mas não precisavam estar para a luta com Paul .

Depois de perseguir incansavelmente Paul e sua noiva Nina Agdal nas redes sociais, Danis tem muito a ver com a luta de boxe. Mas ele quer que a luta seja o início de coisas maiores em sua carreira de lutador – ou seja, o retorno ao MMA de alto nível.

“Eu não fico nervoso”, disse ele. “A única coisa que é uma merda é que eu acho que o boxe é tão estúpido. É como uma luta livre. Caras realmente não podem lutar. Lute comigo em uma luta real. Se eu e ele estivéssemos na rua, estou falando da noiva dele, não seria boxe.”