Dillon Danis nega ter tentado estrangular Logan Paul na guilhotina; convoca UFC e Dana White para contratá-lo

Dillon Danis está voltando à ofensiva.

Em sua primeira entrevista pública após sua derrota bizarra para Logan Paul, Danis mirou no homem que o derrotou no PRIME Card do Misfits Boxing no último sábado em Manchester.

“Não parecia uma luta. Parecia que ele estava fugindo”, disse Danis na terça-feira. Piers Morgan sem censura. “Toda vez que eu tentava interagir com ele e tentava entrar lá e negociar, ele fugia. Ele estava assustado.

“Mesmo Conor [McGregor] estava dizendo isso. Ele estava a correr. Ele estava com o pé atrás o tempo todo. Eu estava tentando seguir em frente. Eu queria lutar, queria conquistar, queria lutar. Eu estava tipo, ‘Vamos’”.

Danis sofreu uma derrota por desqualificação para Paul em uma exibição sem brilho no co-headliner de sábado. Competindo em sua estreia no boxe profissional, Danis foi bastante trabalhado e derrotado por cinco rounds antes de iniciar uma confusão no ringue com uma tentativa fracassada de queda seguida por uma tentativa fracassada de guilhotina no sexto round. A segurança finalmente invadiu o ringue e a luta foi cancelada, levando à desqualificação de Danis e à vitória de Paul.

Danis disse na terça-feira que sua tentativa fracassada de queda era que ele “estava apenas brincando um pouco, deixando-o saber o que é uma luta de verdade”, mas negou ter trabalhado para uma guilhotina.

“Na verdade, eu não estava tentando, mas ele foi inteligente – ele levantou a cabeça com vasolina, então acho que ele sabia que eu estava tentando atingir seu pescoço”, disse Danis. “Mas naquele momento, eu realmente não estava. Eu estava agarrando a cabeça dele e ele meio que encolheu os ombros, e a vasolina [slipped me off]e então ele deu aquele soco [on the ground] e então eu dei um chute nele.”

Danis reiterou várias vezes que o boxe é apenas “meia luta” e convocou Paul para enfrentá-lo em uma revanche, mas desta vez sob um conjunto de regras de artes marciais mistas.

“Ele apertou minha mão. Se ele é um homem de verdade, deveria”, disse Danis. “Ele não defendeu a noiva, na minha opinião. Se um homem fala do jeito que eu falei sobre sua noiva, você deveria me nocautear.

“Se eu e você brigarmos na rua, não vamos ficar tipo, ‘Espere um segundo, vamos pegar essas luvas, vestir tudo e boxear’. Estavam lutando. E ele sabe que eu o estrangularia até ficar inconsciente em 30 segundos numa luta real. É por isso que ele não fez a luta real. No MMA, o saco era maior que o saco de boxe, então ele recusou.”

“Não duraria mais de um minuto”, acrescentou Danis. “Eu brincaria com ele. Eu poderia derrubá-lo, montá-lo e literalmente dar um tapa nele. Seria embaraçoso, na verdade. Seria tão divertido.

A conversa incessante de Danis sobre a noiva de Paul, Nina Agdal, foi um tema central da promoção de sua luta contra o influenciador do YouTube e estrela da WWE, a ponto de Danis ser atingido por uma ordem de restrição e também por uma ação judicial de Agdal.

Mesmo assim, as táticas de Danis chamaram muita atenção para a luta. O especialista em jiu-jitsu e veterano do Bellator disse na terça-feira que ganhou “mais de US$ 1 milhão” com a luta.

“Achei que Logan seria um promotor melhor. Ele era péssimo nisso”, disse Danis. “Levei toda essa promoção neste cartão. Melhor que Tommy [Fury], se saiu melhor que o KSI. Eles não me deram nenhum ponto no pay-per-view, me trataram como um merda, tudo estava contra mim. Os esteróides que ele estava tomando, ele estava tomando EPO. Os árbitros estavam do seu lado. Ele escolhe os árbitros, escolhe os juízes, escolhe tudo, então fiquei deficiente o tempo todo.

“Me vença em uma luta de verdade. Ele luta boxe há cinco, sete anos – ele não poderia ter me abalado? Ele estava tentando dizer que me nocautearia no segundo. Todo cara do MMA, Joe Rogan, ‘Ele vai ser nocauteado em um minuto. Ele vai ser nocauteado assim. Veja o que aconteceu com Ben Askren. Ele não fez nada comigo. Algumas palmadas, é isso.

Danis acrescentou que agora mudou seus objetivos para uma corrida no octógono e fez um apelo ao CEO do UFC, Dana White, para pegar o telefone e ligar para ele.

“Quero ir para o UFC. Acho que o UFC agora vai ver meu potencial na venda de lutas e tudo mais”, disse Danis.

“Assine-me. Vamos fazê-lo. Dê-me a maior luta, dê-me quem você quiser. Só não mande ninguém que você queira de volta. Vou vencer todos eles. E quero provar que o que estou dizendo é verdade, porque me irritou que as pessoas não acreditassem em mim. Então eu quero ir lá e lutarei contra qualquer um deles.”