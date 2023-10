Dillon Danis responde aos críticos de vídeos de sparring e ‘condicionamento de cabeça’

Vídeos de Dillon Danis lutando e batendo a cabeça contra a grade da sauna levantaram muitas sobrancelhas antes de sua luta de boxe contra Logan Paul.

Danis disse que a realidade desses vídeos é muito diferente de sua aparência. Ele elogiou seu trabalho com o ex-campeão peso médio do UFC Alex Pereira e creditou Mike Perry – reserva de Paul para a luta de boxe de 14 de outubro – como inspiração para seu traumatismo craniano autoinfligido no calor.

“Eu só treinei com Pereira”, disse Danis no episódio de segunda-feira do A hora do MMA. “Isso é um maldito aquecimento. Você sabe com que força Pereira bate? Ele me machucou, ele disse, ‘Boa’. Então lutamos seis rounds difíceis, 100 por cento.”

Danis se referiu ao seu “segurança” fora das câmeras para confirmar a intensidade da sessão.

“Quantas pessoas fariam isso? Você acha que Logan Paul poderia durar 100 por cento com Pereira? Ele estava indo 100 por cento, então pare de desacreditar meu boxe”, continuou ele.

Paul zombou das imagens anteriores de sparring de Danis online.

Quando Paul ficou sabendo do “condicionamento de cabeça” de Danis, ele especulou que o especialista em jiu-jitsu estava procurando uma saída para a luta. Paul escreveu em seu contrato uma cláusula onde Danis será forçado a pagar US$ 100 mil se desistir da luta com uma lesão que não possa ser verificada.

Danis disse que bater a cabeça na madeira era apenas mais um método de treinamento.

“Você sabe como [Mike] Perry faz isso na sauna, eu estava condicionando minha cabeça”, disse ele. “Eu tenho uma cabeça dura.”

Questionado sobre por que lançou o vídeo estranho, Danis respondeu: “porque era conteúdo?”

Até agora, a preparação para a luta de exibição de boxe de seis rounds e 195 libras foi dominada pela guerra de Danis nas redes sociais contra Paul e a noiva de Paul, Nina Agdal. A ex-modelo de capa de maiô Agdal processou Danis em um tribunal federal por causa de um vídeo que ele postou e que ela disse ter sido hackeado ilegalmente em seu telefone. O caso está pendente.

Paul, que pesa bem mais de 90 quilos na entressafra, é um grande favorito para vencer a luta. Danis está retornando às competições após uma paralisação de quatro anos devido a uma grave lesão no joelho. Questionado sobre sua situação, Danis disse: “para ele, está tudo bem”.

“Acho que quando você faz duas cirurgias no joelho, nunca estará 100 por cento”, acrescentou Danis. “O boxe é tão fácil comparado ao MMA. Acho que ninguém se importa. O problema comigo é que sou tão odiado, ou agora acho que sou amado, que todo mundo sempre quer me rebaixar. Eu não me importo, porque eu causo isso sobre mim mesmo. Mas ninguém nunca me dá crédito por nada.

“Sinto que mereço algum respeito por muitas coisas que faço.”