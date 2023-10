O programa de transferência de renda Bolsa Família está prestes a iniciar uma nova rodada de pagamentos, que beneficiará cerca de 21 milhões de famílias por meio do Caixa Tem.

Dinheiro a menos? Entenda as mudanças no programa Bolsa Família

No entanto, a animadora notícia vem acompanhada de mudanças que estão gerando preocupações entre os beneficiários. Entenda as implicações das novas regras e como elas afetarão as famílias que dependem desse importante programa social.

Regras que geram preocupações

Em 18 de outubro, está programada uma nova rodada de pagamentos do Bolsa Família, que beneficiará aproximadamente 21 milhões de famílias por meio do Caixa Tem, a conta poupança digital da Caixa Econômica Federal (CEF).

No entanto, estas boas notícias vêm acompanhadas de mudanças que estão gerando preocupações entre os beneficiários. Vamos entender quais impactos essas novas regras podem ter para as famílias beneficiárias.

A regra de proteção e suas implicações

Em suma, a principal mudança que está causando apreensão diz respeito à Regra de Proteção do programa de transferência de renda, implementada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em meados deste ano. Isso porque essa regra afetará diretamente as famílias que excederem o limite de renda estabelecido pelo Bolsa Família.

Como funciona a nova regra?



Você também pode gostar:

Para esclarecer, as famílias beneficiárias que ultrapassarem o limite de renda do Bolsa Família, atualmente estipulado em até R$ 218 por pessoa, poderão continuar recebendo o benefício, desde que a renda por pessoa não supere o valor de R$ 660. No entanto, o valor do repasse será reduzido em 50%, passando de R$ 600 para R$ 300.

Quais são os objetivos da regra?

O propósito por trás dessa regra de proteção é facilitar a transição para as famílias que encontram emprego. Isso garante que, se essas famílias tiverem uma redução na renda dentro de dois anos, elas terão prioridade para serem reintegradas integralmente ao Bolsa Família.

Contudo, é essencial que os beneficiários estejam cientes dessas mudanças para que possam planejar suas finanças e compreender como a nova regra impactará suas famílias.

Calendário de repasses do Bolsa Família

Para que os beneficiários possam se manter atualizados e assegurar o recebimento pontual dos pagamentos do Bolsa Família, é imprescindível observar o calendário de pagamentos referente ao mês de outubro.

Desse modo, o calendário segue a seguinte estrutura, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS terminado em 1: pagamento agendado para o dia 18 de setembro;

NIS terminado em 2: pagamento agendado para o dia 19 de setembro;

NIS terminado em 3: pagamento agendado para o dia 20 de setembro;

NIS terminado em 4: pagamento agendado para o dia 23 de outubro;

NIS terminado em 5: pagamento agendado para o dia 24 de outubro;

NIS terminado em 6: pagamento agendado para o dia 25 de outubro;

NIS terminado em 7: pagamento agendado para o dia 26 de outubro;

NIS terminado em 8: pagamento agendado para o dia 27 de outubro;

NIS terminado em 9: pagamento agendado para o dia 30 de outubro;

NIS terminado em 0: pagamento agendado para o dia 31 de outubro.

Este cronograma desempenha um papel fundamental na asseguração de que os beneficiários recebam seus pagamentos dentro do prazo estabelecido. Certamente, as mudanças nas regras do Bolsa Família estão gerando preocupações entre os beneficiários, especialmente aqueles que excedem o limite de renda estabelecido.

A nova regra que reduzirá o valor do benefício para R$ 300 em casos de renda superior a R$ 660 por pessoa, visa facilitar a transição para o mercado de trabalho, mas é importante que as famílias estejam cientes dessas mudanças e planejem suas finanças de acordo.

Além disso, é fundamental acompanhar o calendário de repasses para garantir que os pagamentos sejam recebidos pontualmente. Ficar informado e preparado é a chave para enfrentar essas mudanças no programa Bolsa Família.