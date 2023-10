DINHEIRO NA CONTA! Mais de R$ 1200 LIBERADOS hoje (04)

O INSS apresenta um calendário de repasses que ainda está vigorando neste mês de outubro. Hoje, quarta-feira (04) 37 milhões de beneficiários da autarquia terão um impacto positivo ao verificar que caiu dinheiro na conta.

A distribuição dos fundos já está em progresso e persistirá até 06 de outubro. Contudo, como é de conhecimento da maioria das pessoas, apenas uma parcela dos segurados perceberá o dinheiro em sua conta correspondente.

Alguns erros que afetam o recebimento de benefícios

O INSS, como qualquer outro órgão, pode cometer falhas no processamento das requisições de aposentadoria. Isso acarreta em concessões inadequadas de benefícios para seus segurados. Em tais casos, é viável reverter esses equívocos a favor do segurado, inclusive aumentando o montante recebido.

Contudo, quando é apropriado buscar uma revisão? Existem situações consideradas frequentes em que é recomendável solicitar uma reavaliação de sua aposentadoria. Veja quais são elas:

Atuação em ocupações de risco ou prejudiciais à saúde;

Períodos de emprego não oficialmente registrados;

Exercício de atividades rurais anteriores a 1991;

Serviço militar prestado;

Contribuições feitas com atraso.

Se o INSS não considerou uma ou mais dessas circunstâncias durante o processamento de sua solicitação de aposentadoria, você pode requerer uma revisão. É crucial fornecer documentação que respalde o tempo de trabalho ou as funções exercidas.

Em tais contextos, os segurados têm o direito de demandar uma revisão de seus benefícios. Para isso, é necessário submeter um pedido junto ao INSS, anexando a documentação pertinente às circunstâncias mencionadas.

Com o pedido em andamento e a revisão contemplando qualquer uma dessas situações, é possível assegurar uma aposentadoria mais adequada. Só assim se refletirá com precisão as atividades desempenhadas ao longo de sua trajetória profissional.



Aposentados e pensionistas do INSS terão dinheiro na conta nesta semana

O calendário de pagamentos da autarquia federal traz vantagens para indivíduos aposentados, pensionistas e demais beneficiários, inclusive aqueles que recebem auxílio social. O Ministério da Previdência Social revelou as datas para setembro e uma parte de outubro, seguindo a tradicional ordem de prioridade.

Conforme as normas em vigor, prioridade é concedida aos beneficiários que recebem um salário mínimo por mês, seguidos daqueles que têm rendimentos acima deste limiar. O calendário de repasses prossegue sem interrupções, garantindo que as datas estejam em proximidade.

Para determinar a data precisa de recebimento dos benefícios, os segurados podem consultar o cronograma e conferir o último dígito do seu cartão, que vem após o traço. Essas informações estão acessíveis no aplicativo “Meu INSS” e no site oficial do Instituto.

É crucial recordar que, para acessar essas informações, deve-se possuir uma conta no portal oficial do Governo Federal, o Gov.br. Ademais, é preciso também fornecer as credenciais de acesso para obter os detalhes precisos sobre o pagamento.

Datas dos repasses do INSS que estão em vigor

Para aqueles que recebem até um salário mínimo

Se o número do benefício terminar com o dígito 1: 25 de setembro;

Se o número do benefício terminar com o dígito 2: 26 de setembro;

Caso o número do benefício termine com o dígito 3: 27 de setembro;

Caso o número do benefício termine com o dígito 4: 28 de setembro;

Se o número do benefício terminar com o dígito 5: 29 de setembro;

Se o número do benefício terminar com o dígito 6: 2 de outubro;

Caso o número do benefício termine com o dígito 7: 3 de outubro;

Caso o número do benefício termine com o dígito 8: 4 de outubro;

Se o número do benefício terminar com o dígito 9: 5 de outubro;

Se o número do benefício terminar com o dígito 0: 6 de outubro.

Para aqueles que recebem mais de um salário mínimo

Caso o número do benefício termine com o dígito 1 e 6: 2 de outubro;

Caso o número do benefício termine com o dígito 2 e 7: 3 de outubro;

Se o número do benefício terminar com o dígito 3 e 8: 4 de outubro;

Se o número do benefício terminar com o dígito 4 e 9: 5 de outubro;

Caso o número do benefício termine com o dígito 5 e 0: 6 de outubro.

Agora que você está informado sobre o cronograma de repasses do INSS, mantenha-se alerta para garantir o dinheiro do seu benefício de maneira tranquila e pontual.