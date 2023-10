Dion Lewis, da NFL, ameaçou cuspir na cara do policial antes da prisão, diz a polícia

Nos documentos, Departamento de Polícia de Seminole. Policiais dizem que foram chamados ao Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa, na Flórida, por volta das 14h do dia 25 de setembro. 18, depois que a segurança do local alegou que Lewis estava sendo “indisciplinado”.

Policiais dizem que o ex-running back do New England Patriots foi informado de que precisava deixar a propriedade… e foi escoltado até o manobrista, onde as autoridades disseram que permitiram que ele fosse de táxi ou Uber para longe do local sem maiores repercussões.