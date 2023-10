Discord Novo local de login detectado, verifique seu e-mail

A autenticação de dois fatores do Discord é muito boa. Mas, às vezes, pode começar a incomodar você também. É prática comum que usuários do Discord em todo o mundo recebam a mensagem “Novo local de login detectado, verifique seu e-mail” sempre que tentarem fazer login em suas contas. Pode ser agravante quando ocorre regularmente, não importa quão útil seja como recurso de segurança. Então, se você está enfrentando esse problema, leia o guia até o final para saber mais sobre as soluções.

Por que o novo local de login do Discord foi detectado?

Há vários motivos pelos quais a mensagem “Novo local de login detectado” aparece, e compreender essas causas é essencial para determinar o que fazer a seguir.

#1. Mudança no endereço IP

Se o seu endereço IP mudar, o alerta também poderá disparar. Basicamente, é o número que te identifica na internet. Isso é usado para identificar a localização de seus logins regulares no Discord.

Mesmo que seja o seu IP, fica suspeito se for diferente do que normalmente é. Isso pode acontecer quando você viaja, troca de provedor de Internet ou se conecta a uma nova rede. Para garantir a segurança da conta, eles devem tomar medidas para garantir que ela esteja protegida.

#2. Novo dispositivo ou local

Se você fizer login a partir de um novo dispositivo ou local que o Discord não reconhece, você verá a notificação ‘Novo local de login detectado’. Eles rastreiam dispositivos e locais de acesso à conta. Isso ocorre se você fizer login repentinamente em um local completamente novo. Certifique-se de que é você e não algum impostor tentando hackear sua conta fazendo isso.

#3. Compartilhamento de conta

Ao receber a mensagem ‘Novo local de login detectado’ no Discord, você conhece outra pessoa conectada. Isso pode acontecer quando você compartilha seu login com um amigo ou membro da família. O dispositivo ou local usado para fazer login provavelmente era diferente do habitual. As regras do Discord proíbem o compartilhamento de contas, portanto, mantenha sua senha privada se não quiser ser suspenso ou banido.

#4. Usando uma VPN

A notificação de ‘Novo local de login detectado’ do Discord também pode ser acionada por uma VPN (Rede Privada Virtual). Através de uma VPN, o seu endereço IP é ocultado e substituído por outro, geralmente de um país diferente. Para reconhecer seu local de login normal, o Discord usa seu endereço IP.

Portanto, o Discord pode suspeitar que alguém está fazendo login em um novo local ao usar uma VPN. As VPNs não violam os termos de serviço do Discord, mas você poderá receber uma nova notificação de login se o endereço IP da sua VPN for muito diferente daquele da sua conta Discord.

Como ignorar a discórdia detectada por novo login

Então, aqui estão algumas correções que você pode usar para resolver o novo local de login do Discord detectado:

Correção 1: usando 2FA

A autenticação de dois fatores adiciona uma camada adicional de segurança, exigindo mais do que apenas uma senha e um nome de usuário. Além disso, é necessário um código do seu telefone que só você deve saber.

Se você receber uma mensagem “Novo local de login detectado” no Discord, ativar o 2FA pode ajudá-lo a provar que você é o proprietário. Será solicitada sua senha e um código de autenticação ao fazer login em um novo local quando o 2FA estiver ativado.

No entanto, você pode acessar sua conta digitando o código e a senha para verificar se ela é sua. Você deve sempre usar o 2FA para proteger sua conta e provar sua identidade rapidamente em caso de emergência.

Correção 2: usando uma VPN

A mensagem ‘Novo local de login detectado’ do Discord às vezes pode ser acionada usando uma VPN. Como resultado de uma mudança de localização e de um endereço IP anônimo, a VPN é capaz de mascarar sua localização real. No entanto, quando você continua usando o mesmo servidor VPN, o Discord pode parar de enviar notificações para você se se acostumar com o endereço IP.

Mesmo se você conseguir uma VPN, ainda poderá fazer login novamente usando autenticação de dois fatores ou verificação de e-mail. Não use nenhuma dessas VPNs gratuitas ou públicas que possam colocar sua conta em risco. Use apenas VPNs de empresas confiáveis.

Correção 3: dispositivos confiáveis

Não há recurso de dispositivos confiáveis ​​no Discord. A menos que algo mude significativamente em suas informações de login, como um novo endereço IP ou localização, o alerta de novo login detectado não será acionado novamente por e-mail ou autenticação de dois fatores (2FA). Certifique-se de verificar apenas os dispositivos em que você confia e usa regularmente.

O Discord deve ser notificado de que um dispositivo pode acessar sua conta antes de poder verificar esse dispositivo. Se você confirmar sua conta no dispositivo de outra pessoa ou em um computador público, existe o risco de sua conta ser acessada não autorizada.

O erro de email já registrado do Discord só pode ser corrigido usando a solução acima. Você deve entrar em contato com o suporte do Discord se ainda tiver problemas para fazer login em sua conta e receber o mesmo erro Novo local de login detectado ou qualquer outro problema semelhante. Portanto, siga as etapas abaixo para enviar uma solicitação de suporte por meio do site de suporte do Discord.

No site de suporte do Discord, clique em “ Envie uma solicitação “. Você pode obter ajuda clicando em “ Em que podemos ajudá-lo ”E selecionando“ Ajuda e suporte .” O e-mail da conta de reivindicação do Discord já existe. No menu suspenso, escolha “ E-mail já está cadastrado ”Erro para o e-mail com o qual você está tendo problemas. No assunto caixa, digite seu problema e descreva o problema Na caixa de anexo, você também pode fazer upload de uma captura de tela da página.

Como posso proteger minha conta Discord?

Uma das principais preocupações quando seu servidor Discord tiver amigos e membros suficientes é proteger sua conta Discord. Esses dois métodos ajudarão você a proteger sua conta Discord.

É importante criar uma senha forte que não possa ser facilmente adivinhada.

Configure autorizações de dois fatores no Discord. Você pode usar este método para proteger todas as suas contas, não apenas o seu Discord.

