Disney promete US$ 2 milhões para ajudar vítimas de ataques terroristas em Israel

EUna sequência dos recentes ataques terroristas em Israel, A Companhia Walt Disney deu um passo à frente para fazer uma doação substancial de US$ 2 milhões para apoiar os esforços de ajuda humanitária na região.

A generosa contribuição inclui um Doação de US$ 1 milhão para Magen David Adomuma afiliada da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Esta organização desempenha um papel crucial no fornecimento de Serviço de emergencia médica e banco de sangue em Israeloferecendo apoio às pessoas afetadas pela violência.

Parte da doação da Disney visa ajudar crianças da região

Além do apoio Magen David Adom, Disney está alocando outro US$ 1 milhão para vários organizações sem fins lucrativos trabalhando na região, com foco particular em ajudando crianças quem foi impactado pelo conflito.

Robert A. Iger, CEO da The Walt Disney Company, expressou a determinação da empresa em fornecer ajuda e aliviar o sofrimento das comunidades afetadas, especialmente das crianças.

Ele afirmou, “Todos devemos fazer o que pudermos para apoiar as pessoas inocentes que sofrem tanta dor, violência e incerteza – especialmente as crianças”.

Iger condenou os ataques, o ódio que os motivou e todos os atos de terrorismo. Ele também garantiu que Disney continuaria a procurar formas de oferecer apoio na região para homenagear as vítimas, as suas famílias e todas as pessoas afectadas pela guerra em curso.

da Disney a doação faz parte de seu compromisso mais amplo de retribuir à comunidade.

A empresa administra um Programa de presentes correspondentes em que os funcionários podem fazer doações de caridade, e Disney corresponde às contribuições elegíveis feitas pelos funcionários, ampliando ainda mais o impacto do seu apoio.

Hollywood mostra apoio às vítimas de Israel

Este anúncio de contribuição ocorre horas depois de Israel ter ordenado recentemente a evacuação de 1,1 milhão de pessoas no norte Gazasinalizando uma possível ofensiva terrestre no atual conflito Israel-Hamas.

A guerra teve um impacto significativo, com pelo menos 2.800 vidas perdido em ambos os lados desde Hamas iniciou o ataque.

À luz da crise em curso, a indústria do entretenimento, incluindo Disneymanifesta cada vez mais o seu apoio à Israel.

Enquanto muitos grandes estúdios não divulgaram declarações oficiais, os executivos expressaram seu apoio à Funcionários judeus através de comunicações internas.