Disponibilidade de Daniel Jones para o jogo de domingo contra o Bills em dúvida

vocêa incerteza envolve de Nova York zagueiro titular, Daniel Jonescomo o confronto de domingo à noite contra o Notas de búfalo abordagens.

Jones ficou afastado dos gramados por dois dias consecutivos de treinos esta semana devido a uma lesão no pescoço. Na quinta-feira, o treinador Brian Daboll informou à mídia que Jones não participaria da sessão de treinos do dia. Apesar disso, Daball não declarou oficialmente Jones fora do próximo jogo.

O próprio quarterback continua otimista quanto à sua condição. Falando aos repórteres na quarta-feira, Jones afirmou: “Não estou preocupado com o fato de minha lesão no pescoço ser um problema de longo prazo”. Ele ressaltou a vontade de voltar a campo, mencionando que seu objetivo é fazer parte da escalação de domingo. “Sinto que é algo do qual poderei me recuperar rapidamente”, afirmou Jones.

No entanto, à medida que cada sessão de treino passa sem Jonessuas perspectivas de jogar contra o Contas diminuir. Tendo perdido os dois primeiros dias de treinos da semana, parece cada vez mais desafiador para Jones para atingir seu objetivo de jogar no domingo à noite.

Tyrod Taylor está na fila para começar na ausência de Jones

Na potencial ausência de Jones, quarterback reserva Tirod Taylor está pronto para assumir o comando. TaylorO início provável de se torna ainda mais provável se Jones permanece ausente do treino de sexta-feira, fornecendo um indicador claro da situação do titular no dia do jogo.

Nesta temporada, o Gigantes e Contas tiveram inícios muito contrastantes. Enquanto o Contas surgiram como sérios candidatos na AFC, o Gigantes‘o desempenho ofensivo tem sido alarmantemente abaixo da média pelos padrões históricos. Depois de um revés surpreendente contra o Jaguares em Londres, os Bills estão ansiosos para recalibrar sua campanha para a AFC. Enquanto isso, o Gigantes estão procurando desesperadamente desencadear alguma forma de ofensa significativa.