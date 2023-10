Divulgada lista de beneficiários que receberão os atrasados

A divulgação dos pagamentos retroativos do Bolsa Família está gerando entusiasmo entre os beneficiários do programa. A reestruturação do programa em 2023, sob a liderança do Governo Lula, está destacando sua verdadeira essência.

Com pagamentos adicionais e retroativos, muitos beneficiários em situação de vulnerabilidade estão experimentando os benefícios contínuos. Queremos revelar quem está incluído na lista dos contemplados com os retroativos do programa.

Pagamentos Retroativos do Programa

Os pagamentos retroativos do Bolsa Família desempenham um papel crucial ao destinar valores atrasados aos beneficiários. A divulgação de novos repasses está gerando entusiasmo entre a população amparada pelo auxílio. Por meio da divulgação de uma nova rodada de repasses para alguns beneficiários, o objetivo é apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade, combatendo a fome e a desigualdade.

Novos cadastros familiares são realizados, e os pagamentos retroativos são liberados posteriormente. Para aqueles que foram bloqueados do programa devido a inconsistências no Cadastro Único, os repasses podem ocorrer já neste mês. No entanto, a efetivação do recebimento de valores atrasados pode levar até 90 dias.

Portanto, somente aqueles que regularizarem suas situações junto ao Centro de Referência de Assistência Social mais próximo de sua residência receberão os retroativos.

Neste mês de outubro, os pagamentos seguirão as mesmas datas do programa padrão. Além dos retroativos, os beneficiários terão acesso a pagamentos extras, incluindo:

150 reais para crianças de até 6 anos de idade, que estejam com a caderneta de vacinação em dia

50 reais para gestantes e lactantes

50 reais para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos

108 reais de Auxílio Gás

É importante notar que gestantes e lactantes devem ter acompanhamento pré-natal ou nutricional em dia. Além disso, o Vale Gás está de volta neste mês, sendo um pagamento bimestral. Esta é a penúltima parcela do ano, com a última prevista para dezembro.



Lista de Contemplados

Dito tudo isso, é essencial verificar se você está na lista dos contemplados com os pagamentos retroativos do Bolsa Família. Você pode consultar pelo aplicativo do Bolsa Família, CAIXA Tem, Portal Cidadão, nas agências da Caixa ou pelo telefone do banco e do Ministério do Desenvolvimento Social para obter mais informações.

Portanto, especialmente neste mês de outubro, os beneficiários poderão sacar os pagamentos atrasados no mesmo dia em que são elegíveis para receber a transferência padrão do Bolsa Família, de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do inscrito.

Como de costume, o calendário padrão do Bolsa Família segue a regularidade dos últimos 10 dias úteis do mês. Em resumo, os repasses de outubro serão distribuídos da seguinte forma:

De 18 a 20, para aqueles com NIS final 1, 2 e 3

De 23 a 27, para NIS final 4, 5, 6, 7 e 8

Nos dias 30 e 31 de outubro, para aqueles com NIS final 9 e 0

Qual é o montante possível de receber no programa social?

A parcela regular do Bolsa Família começa em pelo menos R$ 600, porém, existem acréscimos que podem aumentar o valor do benefício. Por exemplo, há um acréscimo de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos e R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e lactantes.

Além disso, há um adicional de R$ 142 destinado a famílias com pelo menos quatro membros, e esse valor é pago por pessoa. Isso significa que quanto mais membros uma família tiver, maior será o valor do benefício, como ilustrado a seguir:

Famílias com cinco pessoas: R$ 710

Com seis pessoas: R$ 852

Famílias com sete pessoas: R$ 994

E assim por diante.

Com todas essas informações, é fundamental ficar atento à divulgação da lista de beneficiários que receberão os atrasados do Bolsa Família. Verifique se você está na lista e garanta o seu direito aos pagamentos retroativos do programa. Lembre-se de seguir as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e realizar a regularização cadastral, se necessário.

O Bolsa Família é uma importante ferramenta de combate à pobreza e desigualdade, e receber os retroativos pode fazer toda a diferença na vida das famílias beneficiadas.