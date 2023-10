DIVULGADO! Confira o calendário oficial do Bolsa Família de NOVEMBRO de 2023

Os pagamentos do Bolsa Família referente a outubro estão chegando ao fim, mas os beneficiários já podem conferir as datas do próximo pagamento.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do programa. Assim, realiza os depósitos na conta social digital dos beneficiários. O pagamento é liberado a cada dia para um novo grupo, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos.

A seguir, confira o artigo na íntegra e veja o calendário oficial do Bolsa Família de novembro, o valor dos repasses e como fazer o saque do benefício.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro

Os repasses do Bolsa Família de novembro de 2023 tem previsão para começar no dia 17, para os beneficiários que possuem o NIS com final 1. Assim, os pagamentos seguem até o dia 30 de novembro.

Dessa maneira, milhares de famílias brasileiras terão acesso a renda por meio do programa neste período. A Caixa Econômica realiza os depósitos na conta social digital dos inscritos, que pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem.

A seguir, confira o calendário oficial completo:

NIS final 1: 17 de novembro;

NIS final 2: 20 de novembro;

NIS final 3: 21 de novembro;

NIS final 4: 22 de novembro;

NIS final 5: 23 de novembro;

NIS final 6: 24 de novembro;

NIS final 7: 27 de novembro;

NIS final 8: 28 de novembro;

NIS final 9: 29 de novembro;

NIS final 0: 30 de novembro.



Valor do Bolsa Família em novembro

Em novembro, continuará a valer a regra da renda mínima para o pagamento do Bolsa Família. Isso significa que cada grupo não poderá receber menos do que R$ 600.

Além disso, as famílias maiores poderão garantir uma renda ainda maior, ao se beneficiar da regra de renda mínima por integrante. Com ela, é possível garantir o pagamento mínimo de R$ 142 por cada membro familiar.

Ademais, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) já confirmou os grupos que terão direito aos bônus do Bolsa Família este mês. Veja quem são:

Gestantes e nutrizes (bônus de R$ 50);

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos (bônus de R$ 50);

Crianças com até 6 anos de idade (bônus de R$ 150).

Vale lembrar também que, em novembro, não haverá o pagamento do Auxílio Gás. Isso porque o benefício conta com repasses bimestrais. Assim, como o último pagamento ocorreu em outubro, a próxima rodada será apenas em dezembro de 2023.

Como fazer o saque do Bolsa Família?

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do Bolsa Família e realiza os depósitos na conta social digital dos beneficiários. Assim, é possível acessar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem e movimentar a quantia sem sair de casa e livre de filas e burocracia.

Além disso, o banco também disponibiliza os seus canais de atendimento para que os clientes possam sacar o Bolsa Família. Confira:

Caixas eletrônicos;

Agências;

Casas lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui.

O saque pode ser feito com o cartão do benefício social. No entanto, a Caixa também disponibiliza a opção de saque sem cartão. Para utilizar o serviço, o beneficiário precisa ter acesso ao aplicativo Caixa Tem.

Dessa maneira, basta entrar no app e gerar um código para saque. Depois, é só ir até a um caixa eletrônico nas agências e escolher a opção “saque sem cartão”. Na sequência, é siga as orientações da tela, insira o código gerado no Caixa Tem e saque o valor que desejar.

Quem tem direito ao benefício?

Para participar do programa Bolsa Família é necessário se enquadrar em todas as suas regras. A princípio, é indispensável ter renda mensal de até R$ 218 per capita.

Depois, basta fazer a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Após o cadastro, é só aguardar uma nova seleção do Governo Federal, que periodicamente concede novos benefícios.

Ao integrar o programa, é importante manter o cadastro no CadÚnico sempre atualizado. Além disso, os inscritos também devem seguir as regras de permanência, que são obrigatoriedades ligadas à saúde e educação da família, para a manutenção do benefício.