divulgado resultado FINAL da prova discursiva; confira os aprovados

Saiu o resultado da prova discursiva do concurso da Polícia Militar de Santa Catarina (PM – SC) para os cargos de soldado e oficial.

Os candidatos podem conferir o resultado diretamente pelo site da banca responsável pelo certame, o Cebraspe.

Agora, os candidatos aprovados devem estar atento para as convocações das próximas etapas que incluem avaliação física, exame de saúde, exame toxicológico, investigação social e avaliação psicológica.

Concurso PM SC registrou mais de 16 mil candidaturas

De acordo com o Cebraspe, o concurso PM SC recebeu, ao todo, mais de 16.101 inscrições.

Desse total, 13.149 candidaturas foram realizadas para o cargo de soldado e outras 2.952 para o cargo de oficial.

Para o cargo de soldado masculino o total de candidatos é de 9.037, o que representa cerca de 22 candidatos concorrendo a uma das 400 vagas.

Já a disputa para o cargo de soldado feminino é mais acirrada. Foram recebidas 4.112 inscrições para as 100 vagas ofertadas no concurso, representando 41 candidatos por vaga.

A concorrência por vaga ao cargo de oficial é ainda maior. Cerca de 59 candidatos irão disputar uma das 50 vagas disponíveis.



A relação final de inscritos, levando em consideração apenas as inscrições deferidas (válidas) está prevista para ser publicada no dia 25 de julho.

Para conferir a lista na integra dos candidatos ao concurso da Polícia Militar de Santa Catarina basta acessar o site do Cebraspe.

PM SC oferece 550 vagas em concurso

Ao todo, a PM SC oferece 550 vagas destinadas ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças da PM.

Desse total, 500 vagas são para soldados e outras 50 vagas são para oficiais.

As oportunidades são para candidatos com nível superior, distribuídas da seguinte maneira:

Soldado masculino – 400 vagas ;

Soldado feminino – 100 vagas;

Oficial masculino – 40 vagas;

Oficial feminino – 10 vagas.

Os salários iniciais oferecidos pela PM SC vão de R$ 6 mil para soldados a R$ 16 mil mensais para oficiais.

Quais são os requisitos?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior completo em qualquer área.

Os candidatos também devem ter idade entre 18 anos e 30 anos, ser brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

O edital exige ainda altura mínima de 1,65m para homens, e 1,60m para mulheres. Outro requisito é possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria B, no mínimo.

Etapas concursos PM SC

Os candidatos inscritos no concurso PM SC serão avaliados ainda por meio das seguintes etapas:

Avaliação física , de caráter eliminatório, de responsabilidade da PM SC e com o apoio logístico do Cebraspe;

, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PM SC e com o apoio logístico do Cebraspe; Exame de saúde (médico e odontológico) , de caráter eliminatório, de responsabilidade da PM SC;

, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PM SC; Exame toxicológico , de caráter eliminatório, de responsabilidade da PM SC;

, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PM SC; Investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Serviço de Inteligência da PM SC; e

de caráter eliminatório, de responsabilidade do Serviço de Inteligência da PM SC; e Avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Todas as fases serão realizadas na cidade de Florianópolis, SC, com exceção da prova objetiva para o cargo de soldado que será realizada nos municípios de Balneário Camboriú, Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão.

A prova objetiva para soldados foi aplicada no dia 27 de agosto e contou com 58 questões de múltipla escolha, além de uma redação, sobre os seguintes temas:

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Penal Comum;

Noções de Direito Processual Penal Comum;

Legislação Institucional;

Língua Portuguesa;

Informática; e

Raciocínio Lógico.

Os candidatos aprovados nas provas objetiva e discursiva serão convocados para as demais etapas.

O concurso da PM SC terá validade de seis meses, contados a partir da data de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital completo do cargo de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina.