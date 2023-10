Tele mundo de hip-hop está de luto hoje ao se despedir de uma verdadeira lenda da indústria musical, DJ Mark The 45 Reique faleceu com a idade de 62.

Marcos Tiago, nascido em 16 de outubro de 1961comemorou seu 62º aniversário apenas um dia antes de sua morte prematura.

Marcos O gerente confirmou sua morte, mas embora relatos afirmem que ele estava hospitalizado e respirando com respirador, nenhum detalhe específico sobre a causa foi divulgado.

DJ Mark The 45 King, um pioneiro do hip-hop

Vindo do Bronx, Nova York, Marque o 45 rei iniciou sua jornada de produção musical no meados da década de 1980assim como o hip-hop estava emergindo como um poderosa força cultural.

Suas contribuições para o gênero foram simplesmente icônicas.

Ele começou produzindo Queen Latifah álbum de estreia, “Todos saudam a Rainha”, no final dos anos 80.

No entanto, seu Destaques na carreira vão muito além deste projeto inicial.

Mark foi o cérebro por trás de alguns dos clássicos mais queridos do hip-hop, incluindo Jay-Z “Hard Knock Life (Hino do Gueto)” e Eminem “Stan.”

Seu talento para batidas inovadoras e a produção musical teve um impacto profundo no gênero.

O nascimento do “Número 900”

Marca ganhou o nome “Os 45 Rei” através de sua habilidade única de samplear e remixar músicas obscuras 45 solteiros.

Uma de suas faixas mais inovadoras, “O número 900,” foi lançado em 1987 e contou com um impressionante amostra de saxofone de Marva Whitney canção de 1968, “Descontraia-se.”

Esta pista tornou-se uma pedra angular na história do hip-hopinspirando inúmeros artistas a sampleá-lo e remixá-lo, incluindo DJ Kool, Public Enemy, Breakestra e Ced Gee.

Marque o 45 Rei também foi uma parte vital do Coletivo de hip-hop de Nova York Conhecido como Unidade de saborao lado de artistas como Apache, Lakim Shabazz, Chill Rob G, e Rainha Latifah.

Ao longo de sua ilustre carreira, Marca produziu faixas para uma variedade de artistas, incluindo Gang Starr, Salt-N-Pepa, Eric B. e Rakim, Digital Underground,Madona, Fábrica de Música C&C, e muitos mais.

Seu impacto no mundo hip-hop não pode ser exagerado.

Depois de notícias sobre James’ a morte atingiu as redes sociais, Eminem prestou homenagem, dizendo: “As lendas nunca acabam. #RIP Mark Howard James, também conhecido como o Rei 45… Estou eternamente grato!!!”

Jay-Z, que colaborou com Marcaadicionado, “Obrigado, Mark. Seus instrumentais, nomeadamente ‘The 900 Number’, foram mais memoráveis ​​do que todos os nossos álbuns. Você me deu uma tela para conversar com o mundo!! Você mudou minha vida. Mesmo quando a vida é curta, o a arte é longa!!”

Neste momento não há informações disponíveis sobre sobreviventes ou planos memoriais.