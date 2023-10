DJ Moore envergonha Commanders com noite de 3 TD, fãs de Washington vaiam e cantam “Vamos lá, Redskins”

Tele Ursos de Chicago zombou dos comandantes de Washington no Thursday Night Football. DJ Moore teve 3 capturas de TD e Justin Campos jogou como aquele QB que todos os fãs do Bears sonharam (282 jardas e 4 TDs).

Uma metade terrível não é novidade para Comandantes de Ron Rivera em Washington, apenas nas últimas semanas. Mas contra o Chicago Bears, um clube que não ganhava um jogo há quase um ano? E diante de um público nacional no horário nobre, ainda por cima?

O canto “Vamos, Redskins” começou no quarto período

Aparentemente, isso foi demais para alguns torcedores da casa aguentarem na noite de quinta-feira, e então veio, apropriadamente, com uma trilha sonora de vaias. No quarto período, cantou-se o antigo apelido do time – “Vamos, Redskins!” – quebrou.

Sua defesa – supostamente uma força sob o comando do técnico Rivera, um ex-linebacker do Chicago, e do coordenador Jack Del Rio – não foi capaz de fazer nada para desacelerar, muito menos parar, Justin Fields e DJ Moore, e os Commanders caíram em uma desvantagem de 24 pontos. buraco do intervalo no caminho para perder seu terceiro jogo consecutivo, 40-20 para os Bears.

Isso se seguiu a uma derrota por 34-31 na prorrogação para o Philadelphia Eagles, vista por alguns como um passo positivo, e uma derrota por 37-3 contra o visitante Buffalo Bills, depois de perder por 16-0 no intervalo do jogo anterior, o que significa que Washington passou de 2-0 a 2-3 rapidamente.

Washington permitiu pelo menos 33 pontos em cada um dos últimos quatro jogos.

Quão desequilibrado foi este no início? Somente no primeiro quarto, o Chicago produziu três jogadas mais longas do que qualquer outra que teve em toda a temporada: arremessos de 58 e 39 jardas de Fields para Moore e uma corrida de 34 jardas de Khalil Herbert. Washington, por outro lado, teve duas derrotas nesse período.

A terceira captura de TD do DJ Moore esvaziou o Fedex Field

Fields também conectou-se com Moore para um lançamento de TD de 56 jardas no quarto período, mandando os espectadores para as saídas.

E como foi o ataque de Washington? No momento em que Sam Howell levou os anfitriões à primeira descida, quase 2 minutos e meio do segundo quarto, o Chicago (1-4) já estava à frente por 17-0.

No intervalo, a contagem era de 27-3, e os Bears haviam superado os Commanders por 307-84 em jardas totais.

À medida que o aviso de dois minutos se aproximava no segundo quarto, uma mensagem que dizia “Faça barulho” no placar passou praticamente despercebida.

Logo depois, um canto de “Vamos, Ursos!” poderia ser ouvido. E enquanto os Comandantes se dirigiam ao vestiário para o intervalo, vaias a todo vapor vieram das arquibancadas, junto com alguns gestos de dedos médios e polegares para baixo.

No final do jogo, Campos foi 15 de 29 para 282 jardas e quatro passes TD, enquanto Moore teve oito recepções para 230 jardas com três pontuações. Howell, por sua vez, teve dois passes para touchdown e uma interceptação, enquanto foi demitido cinco vezes para aumentar seu total nesta temporada para 29.

Washington finalmente mostrou um toque de competência ao abrir o terceiro quarto com um touchdown de cinco jogadas e 75 jardas, culminado por um arremesso de 2 jardas de Howell para o tight end Logan Thomas. Howell correu na conversão de 2 pontos para chegar a 27-11.

Depois disso, os comandantes forçaram os Bears a chutar pela primeira vez durante toda a noite. Um retorno em andamento? Não está fora de questão, especialmente considerando que o Chicago perdeu uma vantagem de 21 pontos no que se tornou uma derrota por 31-28 para o Denver Broncos no domingo, a 14ª derrota consecutiva sob o comando do técnico Matt Eberflus.

Mas a posse de Washington que se seguiu terminou num desastre por Tomás. O próximo terminou com um field goal de 32 jardas de Joey Slye para fazer 27-14 – e mesmo isso atraiu vaias, provavelmente porque os fãs teriam preferido ver o homem conhecido como “Riverboat Ron” arriscar na quarta e – 2 dos 13 de Chicago.

Mais tarde, com a chance de reduzir o déficit para sete faltando menos de 5 minutos e meio para o fim, Slye perdeu uma tentativa de 46 jardas.