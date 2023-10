DK Metcalf mantém seu estilo de jogo firme apesar dos pênaltis

DK Metcalf, o receptor de destaque para o Seahawks, permanece impassível em sua abordagem do jogo, mesmo quando os pênaltis se acumulam contra ele. Sua fisicalidade e agressividade em campo, embora às vezes fujam das diretrizes da liga, definem seu estilo de jogo único.

Toda semana, o treinador Pete Carrol apresenta um “quadro de penalidades” durante as reuniões de segunda-feira, mostrando os jogadores com as maiores contagens de penalidades. MetcalfO nome de chegou ao topo mais de uma vez. Carrol explicou à mídia: “Ele estava lá com outro cara. Todos nós temos que reconhecer isso e quais são os nossos problemas.” Ele enfatizou ainda que embora MetcalfA natureza agressiva do jogador é evidente, é preciso que ele tenha mais cuidado. “Ele chama a atenção por causa disso. Temos que ser mais limpos. Ele sabe disso e precisa fazer isso.”

DK se recusa a limpar seu jogo

Contudo, o conselho teve pouco efeito na perspectiva de Metcalf. Desafiadoramente, ele comentou: “É apenas um tabuleiro para mim, não vou mudar a forma como jogo.” Ele passou a listar as diversas penalidades atribuídas a ele, desde a provocação até a contenção, sugerindo que ele as vê como um subproduto de seu estilo de jogo intenso. “Não vou mudar quem sou como jogador ou como pessoa” Metcalf adicionado.

Quando questionado sobre a possibilidade de se deixar levar durante um jogo Metcalf comparou isso a um dia típico de trabalho, dizendo: “Você já teve um dia ruim no trabalho às vezes? Eu sou eu mesmo… não vou me intimidar porque ele colocou uma placa de penalidade na tela. Eu vou continuar a ser eu.”

O jovem recebedor não hesitou em defender sua postura. “Não sinto que fui um problema ou que preciso progredir em uma determinada área”, Metcalf explicou, enfatizando sua visão do futebol como um esporte inerentemente violento.

A liga é clara quanto a evitar “asperezas desnecessárias”, mas a definição parece subjetiva para os jogadores. MetcalfA recente penalidade por acertar um jogador do Bengals é uma prova da linha tênue que os jogadores navegam. Enquanto a liga pressiona para eliminar contatos desnecessários, jogadores como Metcalf acredito que seja parte integrante do jogo.