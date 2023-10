DL Hughley diz que Gigi Hadid deveria falar o que pensa sobre Israel e os palestinos

TMZ. com

DL Hughley não acha supermodelo Gigi Hadid deveria estar sendo criticada por Israel por postar sobre seus pensamentos sobre o conflito com o Hamas… e diz que está apenas fazendo o que milhões de outros fizeram.

Recebemos DL na segunda-feira no LAX, e ele nos contou o que pensa sobre a reação que Gigi agora enfrenta diretamente do Estado de Israel devido à postagem de um meme sobre o “tratamento do governo israelense aos palestinos”.