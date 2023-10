DNIT deve publicar edital de concurso em breve

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) irá realizar seu novo concurso público em breve.

Assim, a expectativa é de que a publicação do edital oficial seja ainda neste mês de novembro, de acordo com projeto básico do concurso. Segundo o documento, o processo seletivo deve começar 30 dias após a formalização da contratação da banca examinadora.

De acordo com o extrato, toda documentação teve assinatura durante o último dia 23 de outubro. Desse modo, a data prevista para a publicação do edital será no dia 22 de novembro.

Mesmo com o prazo, existe também uma portaria que autoriza a publicação do edital até 16 de dezembro. Portanto, mesmo com a divulgação do prazo, a seleção poderá ser oficialmente lançada durante o mês de dezembro.

Veja também: TRT11 publica edital de novo concurso público

O concurso se destinará à carreira de analista, com a oferta de 100 vagas efetivas. Entenda melhor o que já se sabe, abaixo.

DNIT ofertará vagas de Analista

O próximo concurso do DNIT irá ofertar vagas para o cargo de Analista, que exige nível superior.

Conforme os dados do Governo Federal, a remuneração inicial para o posto de analista administrativo será de R$ 11.806,58. Contudo, esta pode chegar a até R$ 16.302,87 ao fim da carreira.



Você também pode gostar:

Ademais, destaca-se que o cargo de divide em diferentes áreas, o que pode alterar o salário. Nesse sentido, a função de analista em infraestrutura terá um salário inicial de R$ 14.764,06, podendo chegar a R$ 20.341,35 posteriormente.

Além da remuneração, todos os candidatos aprovados ainda terão acesso ao recebimento do Auxílio Alimentação de R$ 658.

Segundo o último levantamento sobre os cargos vagos do órgão, o DNIT conta com um déficit de servidores de 1.766 cargos.

Deste total, as funções que mais aparecem são:

Analista em Infraestrutura de Transportes: 224 cargos vagos;

Analista Administrativo: 192 cargos vagos;

Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes: 1.321 cargos vagos;

Técnico Administrativo: 29 cargos vagos.

Logo, vê-se que o concurso será importante para repor o quadro de servidores que se divide nas áreas acima.

Provas do DNIT serão em março de 2024

Outra informação do projeto básico do próximo processo seletivo do DNIT diz respeito sobre a aplicação das etapas avaliativas do certame.

Dessa forma, segundo o documento, as provas do concurso serão 141 dias após a formalização do contrato. Então, o encerramento do prazo está previsto para o dia 12 de março de 2024.

Como a data acaba caindo em um dia útil, a previsão é de que as provas aconteçam do primeiro domingo posterior, ou seja, 17 de março do mesmo ano.

Além disso, outro ponto importante é o prazo que foi definido pelo Governo Federal, em que a publicação do edital e a aplicação da primeira etapa avaliativa deverá respeitar o período mínimo de dois meses.

Veja também: INSS aguarda liberação para abrir concurso público

Trata-se de regra válida para todos os órgãos que tiveram editais autorizados pelo Governo Federal ao longo de 2023. Com isso, com a publicação do edital em novembro, as provas objetivas do concurso já poderão ocorrer durante o mês de janeiro, desde que o período mínimo seja respeitado.

Quais serão as etapas do concurso?

O próximo processo seletivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte será através de duas etapas. Desta forma, a primeira será composta por avaliações objetivas, discursivas e prova de títulos, conforme regulamenta o anexo I da Resolução de número 6, de 13 de maio de 2022.

O exame objetivo, portanto, contará com questões sobre Conhecimentos Específicos e Gerais. Já a prova discursiva, poderá ter uma ou duas questões sobre o conteúdo programático do edital.

Ademais, todos os participantes do certame serão submetidos também a uma peça técnica sobre temas dos conteúdos específicos de cada carreira preterida.

Por fim, de acordo com a resolução, o curso de formação será composto pelas seguintes etapas:

Parte geral, com aulas presenciais e outras atividades pertinentes à estrutura orgânica, ao funcionamento e aos modelos de gestão do DNIT;

Parte específica, com aulas presenciais e outras atividades pertinentes às especialidades dos cargos e orientações específicas de cada área de conhecimento prevista no concurso, dentro da mesma especialidade do cargo.

Por esse motivo, já é interessante que o candidato reforce os preparativos para estas etapas, caso tenha o interesse de trabalhar no DNIT.

FGV deverá ser a banca

Ao que tudo indica, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora do próximo concurso do DNIT. Isto é, ficando responsável pelas inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados finais do certame.

Por meio do novo edital serão publicadas 100 novas vagas, sendo 50 para o posto de analista administrativo e outras 50 para a carreira de analista de infraestrutura e transportes.

Veja também: Governo faz alerta sobre golpes sobre Concurso Nacional Unificado

Assim, com a coordenação da banca será possível selecionar os candidatos que irão virar servidores efetivos do DNIT.

Como foi o último concurso do órgão?

Com a presença de 116.807 inscrições, o último processo seletivo do DNIT aconteceu no ano de 2012, tendo a ESAF como banca organizadora.

Na época, o concurso contou com a oferta de 1.200 vagas, para diferentes carreiras que se dividiam em outras áreas.

Desse modo, o Analista Administrativo tinha as especialidades de:

Área Administrativa;

Área Contábil;

Área Tecnologia da Informação.

Já o Analista em Infraestrutura de Transportes se dividia em:

Ambiental;

Engenharia Civil;

Geoprocessamento.

Técnico Administrativo:

Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes:

Estradas;

Laboratório;

Topografia.

Tratam-se de áreas que poderão estar no novo certame.

Como foram as provas?

O último concurso do órgão contou com a aplicação de duas provas objetivas, sendo ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Para os cargos de Analista em Infraestrutura de Transportes e Analista Administrativo, as questões foram sobre:

Língua Portuguesa: 15 questões

Raciocínio Lógico-Quantitativo: 05 questões;

Direito Constitucional: 05 questões;

Direito Administrativo: 10 questões;

Direito Financeiro: 10 questões;

Conhecimentos de Economia Brasileia Contemporânea: 05 questões;

Conhecimentos Específicos: 50 questões.

Já para Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes e Técnico Administrativo foram:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Raciocínio Lógico-Quantitativo: 05 questões;

Direito Constitucional: 05 questões;

Direito Administrativo: 10 questões;

Conhecimentos de Economia Brasileia Contemporânea: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 40 questões.

O exame discursivo também possuía caráter eliminatório e classificatório. Ademais, tinha uma pontuação máxima de 60 pontos para as carreiras de nível superior e 50 pontos para as funções de nível médio.

A etapa aplicada exigia o desenvolvimento de um tema, específico para cada carreira presente no certame. A prova analisou a capacidade de desenvolvimento do tema e o uso do idioma.