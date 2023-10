Doc Rivers resolve o debate GOAT na estreia na cabine de transmissão com Doris Burke, Mike Breen

Fvermes NBA treinador principal Doutor Rios estreou na cabine de transmissão do ESPN na noite de sexta-feira ao lado Doris Burke e Mike Breen para ligar para o Guerreiros do Golden State‘ visita à Crypto.com Arena para enfrentar o Los Angeles Lakers.

Rivers, 62, aparentemente resolveu o GOAT [greatest of all time] debate argumentando que Lebron James terá a melhor carreira de qualquer jogador quando tudo estiver dito e feito, colocando claramente Michael Jordan atrás do tetracampeão.

“Não há dúvida de que LeBron James tem a melhor carreira de todos os tempos.” Rios disse.

Rivers tem sido um dos maiores apoiadores de James ao longo da longa carreira do rei e já se tornou viral ao explicar como Jordan nunca enfrentou a pressão desde tenra idade como LeBron.

A nova equipe de transmissão da ESPN não entusiasma os fãs

Burke e Breen são membros de longa data do ESPN que sobreviveram às recentes demissões que viram comentaristas Jeff Van Gundy e Marcos Jackson sair da empresa.

O novo ESPN A equipe de transmissão vê Breen conseguir dois novos parceiros, Rivers e Burke, para a próxima temporada, que teve fãs perseguindo o trio.

Breen teria ficado surpreso quando Van Gundy e Jackson, com quem ele convocou 15 finais da NBA, foram demitidos.