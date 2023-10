Dois mortos após pequeno avião cair do céu e bater em casa

Um vídeo dramático capturou o momento em que um pequeno avião caiu do céu em Oregon, colidindo com uma casa e matando duas pessoas a bordo e ferindo gravemente uma terceira.

Confira a filmagem… que mostra a aeronave mergulhando no chão enquanto gira no ar na noite de terça-feira.

Tualatin Valley Fire & Rescue diz que três pessoas estavam no voo e duas morreram no local, enquanto a outra foi transportada de avião para um hospital local com ferimentos graves. Todos dentro da casa foram evacuados com segurança.