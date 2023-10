Dois trapezistas caem de altura assustadora durante show no Brasil

TImagens errôneas de dois trapezistas caindo de uma altura enorme surgiram no X-, antigo Twitter. O incidente ocorreu em São José, região metropolitana de Florianópolis, quando dois trapezistas realizando uma rotina acrobática caíram no vazio da perigosa altura de cinco metrosdesencadeando horror no público que assistiu ao show.

Como caíram os trapezistas

Como mostra o vídeo, o dois trapezistas caíram no chão enquanto realizavam um exercício de pêndulo. Até o momento não se sabe o que causou a queda dos artistas.

Após o impacto, os serviços de emergência da região de São José foram rapidamente alertados e atenderam imediatamente os dois trapezistas. Ambos foram levados ao hospital da Grande Florianópolis. Um deles recebeu alta, mas sua identidade exata não foi divulgada.

A organização emitiu um comunicado defendendo as suas medidas de segurança e explicando a situação dos dois trapezistas afetados.

“Eles estão bem”, disse o circo.

“Os artistas têm muitos anos de experiência apresentando este ato e são reconhecidos pelo seu talento e preparação técnica. Ambos foram prontamente atendidos pela equipe da empresa e pelos serviços públicos de emergência, conforme exigido por lei, e foram rapidamente transportados para o hospital, onde foram tratados e passam bem”, começou o comunicado.

“Um deles teve alta poucas horas depois de ter sido internado no hospital e já se encontra no hotel onde se encontra desde que chegou para iniciar as suas atuações”, lê-se.