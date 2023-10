Doja Cat pega calor por usar camisa com Alt-Right Meme

Gato Doja está mais uma vez sendo acusado de favorecer comunidades periféricas depois de usar uma camisa com uma foto que o pessoal da direita alternativa conhece muito bem … exibindo uma Sam Hyde .

A rapper/cantora postou e depois excluiu essas fotos em seu IG na sexta-feira, mas felizmente… a Internet as capturou e agora elas estão circulando – com DC sendo arrastado pela lama pelo que muitos consideram um endosso a Hyde e sua marca de humor/seguimento.

Esta foto em particular dele segurando uma semiautomática se tornou motivo de meme por anos – sempre que há um tiroteio em massa aqui nos Estados Unidos… guerreiros de teclado de extrema direita circulam a foto e afirmam falsamente que Sam Hyde é o atirador, tentando espalhar desinformação .

É exatamente por isso que Doja Cat arrasando com esta camisa – que, aliás, o próprio Hyde parece estar vendendo em seu próprio site por US $ 38 – é incrivelmente estranha … e recebendo olhares duplos de seus fãs online. Da mesma forma, muitos outros também não ficam surpresos com isso.