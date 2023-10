Dolphins colocam o estreante RB De’Von Achane no IR com lesão no joelho

Tele Golfinhos de Miami estão colocando running back novato De’Von Achane sobre reserva lesionada na quarta-feira, depois de sofrer uma lesão no joelho contra o New York Giants.

Treinador Mike McDaniel não confirmou se a lesão de Achane exigirá cirurgia, nem forneceu muitos detalhes sobre a extensão da lesão. Ele disse que não é uma lesão “grave” e espera que Achane retorne nesta temporada. A lesão aconteceu no final da vitória por 31-16 sobre os Giants no domingo.

“Não foi uma decisão em preto e branco onde era óbvio, mas foi algo que Chris (GM Chris Grier) e eu sabíamos que era a melhor coisa para a equipe, que sempre coincide com o que é melhor para aquele atleta em particular. “, disse MacDaniel.

Acã perderá o jogo de domingo contra o Carolina Panthersbem como confrontos contra Filadélfia, Nova Inglaterra e Kansas City. Os Dolphins se despedirão na Semana 10, então ele poderá retornar na Semana 11 contra os Raiders.

A sala de corrida de Miami ganhará um impulso em breve com o retorno de Jeff Wilson Jr., a quem os Dolphins designaram para retornar da reserva lesionada depois de ter perdido as primeiras cinco semanas devido a várias lesões. Sua janela de retorno de 21 dias foi aberta na quarta-feira e ele vai treinar.

Miami tem o ataque mais rápido da NFL, com média 185,8 jardas por jogoem parte graças à produção de Achane, que os Golfinhos selecionaram na terceira rodada do draft de 2023.

“Nunca vejo o jogo corrido em geral como um jogador”, disse McDaniel. “(Achane tem) feito muitas jogadas e obviamente feito um excelente trabalho em cada uma de suas oportunidades.”

Achane lidera a liga com 12,1 jardas por corrida, e ele é o segundo no total de jardas correndo com 460, apesar de ter apenas 38 corridas – 61 a menos que Christian McCaffrey, de São Francisco, que lidera a NFL com 510 jardas.

Achane teve um jogo decisivo na semana 3 contra o Denver, depois de ter sido um arranhão saudável na abertura da temporada e conseguir apenas um carregamento de 5 jardas na semana seguinte.

O ex-running back do Texas A&M liderou o time com 203 jardas totais em 18 corridas, 11,3 jardas por corrida e quatro touchdowns na vitória de Miami por 70-20 sobre Denvere ele imediatamente ganhou um papel maior no prolífico ataque dos Dolphins.

Ele tinha um recorde de equipe 11 contra os Giants, bem como uma corrida de touchdown de 76 jardas na qual atingiu 21,76 mphque é a terceira velocidade mais rápida do portador da bola na NFL nesta temporada.

Sua compreensão de seu papel em um curto período de tempo impressionou os companheiros de equipe.

“Quero dizer, vocês veem. Acho que toda a NFL pode ver. O cara é um jogador especial”, disse o quarterback Tua Tagovailoa na semana passada. “Ele entende a bola como a palma da sua mão e acho que essa é uma das características mais legais que posso dizer sobre alguém como ele. Ele é muito inteligente, muito intelectual quando se trata de entender onde se alinhar. … Acho que isso é algo que precisa ser dito porque é difícil, principalmente estando neste ataque.