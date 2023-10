Donald Trump e Business Empire são julgados em caso de fraude civil de US$ 250 milhões

Donald Trump O império empresarial de Michael está em risco, com potencial para tudo desmoronar… quando ele comparecer ao tribunal pela primeira vez para seu julgamento por fraude civil de US$ 250 milhões.

O ex-presidente chegou à Suprema Corte de Manhattan na manhã de segunda-feira no início de seu julgamento… algo que Trump já havia rotulado como uma “caça às bruxas” com o objetivo de diminuir sua candidatura à presidência.

Trump estava sentado ao lado de seus advogados Clifford Robert, Alina Habba e Christopher Kise… enquanto o advogado Kevin Wallace fazia declarações iniciais em nome do gabinete do Procurador-Geral.

Wallace disse que Trump supervalorizou suas declarações entre US$ 812 milhões e US$ 2,2 bilhões… alegando que sabia que eram falsas, mas as usou em seu benefício.