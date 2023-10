Donald Trump sai da lista dos 400 americanos mais ricos da Forbes

Donald Trump encontrou-se do lado de fora da Forbes – pelo menos no que se refere à sua lista dos americanos mais ricos – porque ele caiu do clube dos 400 melhores… novamente.

O negócio é o seguinte… DT foi removido do cobiçado grupo de baller pela primeira vez em 2021 – em meio a uma saída difícil da Casa Branca – mas ele voltou no ano passado, marcando o número 1. 343 com um patrimônio líquido então estimado em US$ 3,2 bilhões… após vendas de imóveis e outros empreendimentos.

Agora, em 2023, ele caiu mais uma vez dos 400 lista com um patrimônio líquido atual estimado em US$ 2,6 bilhões. Você pensaria que todas as acusações contra ele – para não mencionar uma julgamento civil que analisou atentamente seus valores de riqueza / propriedade – seria o culpado … mas não necessariamente.

De acordo com a Forbes, sua queda na riqueza é na verdade mais atribuída a um mau investimento no Truth Social – que as notas do veículo não conseguiram decolar e atrair uma base de usuários consistente – bem como a depreciação de alguns de seus edifícios de escritórios no mercado.

O portfólio imobiliário comercial de Trump aparentemente sofreu um grande golpe em meio ao trabalho remoto e em algumas cidades que observaram uma tendência de fuga de residentes – como SF, onde ele detém alguns ativos.

Por outras palavras, é apenas a economia regular que parece tê-lo prejudicado aqui… e não tanto as crescentes contas legais. Outra informação interessante deste relatório – a Forbes estima que a riqueza líquida da DT está na casa dos 426 milhões de dólares, por isso ele está longe de estar falido.