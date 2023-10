Doncic sobre a falta de minutos na pré-temporada: “O segredo é melhorar”

Cidades Karl-Anthony marcou 20 pontos em 17 minutos, Naz Reid somou 16 e o O Minnesota Timberwolves venceu o Dallas Mavericks por 111 a 99 no primeiro jogo de pré-temporada da NBA do ano, quinta-feira.

Luka Garza e Shake Milton cada um marcou 12 pontos para os Timberwolves, que lideraram por 29 e nunca ficaram atrás.

Luka Doncic marcou 25 pontos em 17 minutos do primeiro tempo para o Dallas, e Jaden Hardy fez 13.

A maioria dos melhores jogadores de cada equipe não jogou no segundo tempo, e Anthony Edwards, de Minnesota não jogou nada. Ele foi retido com um problema no tornozelo.

Foi o primeiro de dois jogos que os times farão em Abu Dhabi, com revanche no sábado, antes do retorno dos times aos EUA

Esta viagem marca o terceira vez em um ano que jogadores da NBA jogaram em Abu Dhabi. A liga enviou Atlanta e Milwaukee aos Emirados Árabes Unidos para dois jogos de pré-temporada na temporada passada, e vários jogadores da NBA participaram de uma série de jogos nos Emirados Árabes Unidos antes da Copa do Mundo deste verão – com os EUA, Grécia e eventual Mundial A campeã da Copa Alemanha, todos participando dessas exibições.