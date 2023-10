Donna Kelce fala sobre o relacionamento de seus filhos e revela suas faixas favoritas de Taylor Swift

Travis Kelceo Chefes a estrela TE, recentemente esteve no centro das atenções não apenas por suas habilidades no campo de futebol, mas também por seu novo relacionamento com a sensação pop Taylor Swift. E parece que Travis‘sufocar, Dona Kelce, não apenas conhece o cantor de “Love Story”, mas também é um grande fã.

Travis Kelce finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Taylor Swift

Durante sua participação no podcast “Got It From My Momma” com Jennifer Vickery Smithconforme destacado pela Entertainment Online, Dona foi franca sobre sua admiração pela música de Swift. Ela declarou “Shake It Off” como sua faixa favorita, explicando que é uma mensagem sobre ignorar profundamente a atenção negativa com ela. “Acho que provavelmente Shake It Off – estamos ouvindo muito disso ultimamente, sobre haters”, Dona comentou com uma risada.

Donna falou sobre o novo relacionamento de seu filho

Taylor Swift chega ao jogo de Travis Kelce em grande estiloParker Johnson

Sobre o tema do romance de seu filho com Taylor Swift e o turbilhão de atenção da mídia que atraiu, Dona comparou a experiência a entrar em outro mundo. “Sinto que estou em um universo alternativo porque é algo com o qual nunca estive envolvida antes”, ela expressou.

Há evidências que sugerem que o vínculo entre Rápido e a família de seu novo namorado está se fortalecendo. O cantor de “Blank Space” foi flagrado acompanhando Travis Kelce até os dois últimos Chefes‘Jogos de futebol de domingo à noite, indicando ainda mais a proximidade crescente entre o casal e suas famílias.